Francúzi dúfaju, že trofej konečne ostane doma: Na úspech z Tour de France čakajú dlhé roky

Tour de France tento rok oslavuje 100 rokov od zavedenia žltého dresu pre víťaza a 50 rokov od prvého z piatich celkových triumfov fenomenálneho Belgičana Eddyho Merckxa.

Francúzi si však z roka na rok pripomínajú aj niečo, na čo nie sú práve hrdí. Tento rok uplynie 34 rokov odvtedy, čo sa stal Francúz zatiaľ naposledy celkovým víťazom. Keď Bernard Hinault v roku 1985 zdvihol po piaty raz nad hlavu víťaznú trofej, zrejme nikomu nenapadlo, že pátranie po jeho nasledovníkovi bude také zdĺhavé. Tento rok si Francúzi zasa raz hovoria, že nadišiel ich čas. Majú na to, ako vždy, niekoľko dôvodov.

Najväčší favorit, štvornásobný víťaz, Brit Christopher Froome je po ťažkom páde po operácii a mimo hry. V prípravných pretekoch spadol aj obhajca prvenstva Geraint Thomas. Aj keď sa na Tour de France napokon nachystal, jeho forma je záhada. Chýbať bude aj vlani druhý Holanďan Tom Dumoulin, a tak sa Francúzi rozhodli, že tento rok musí vyhrať jeden z dvojice Thibaut Pinot - Romain Bardet. Práve ich fotografie v plnom nasadení s veľavravným titulkom "Teraz alebo nikdy" sa objavili na titulnej stránke športového magazínu L´Equipe a ďalej sa uvádza niekoľko dôvodov, ktoré hovoria v ich prospech.

"Pinot a Bardet majú 29 a 28 rokov. Skúseností z Tour de France a tlakom vyvíjaným na domácich jazdcov už nabrali neúrekom. A najmä tohtoročný vrchársky profil pretekov by im mal vyhovovať. Na trati bude sedem vrcholov cez 2000 m. Obe časovky, bruselská tímová, aj individuálna v Pau, sa uskutočnia ešte predtým, než pelotón zavíta do Pyrenejí a Álp. To všetko hovorí v prospech dua elitných vrchárov, ktorí už majú na konte pódiové umiestnenia na Tour de France," zamýšľa sa český portál idnes.cz.

Pinot bol pred piatimi rokmi celkovo tretí, Bardet pred tromi rokmi dokonca druhý. Ich tímy Groupama-FDJ, resp. AG2R La Mondiale však dlhodobo nedisponujú takým množstvom kvalitných podporných jazdcov ako ich hlavní súperi z tímov Ineos (bývalý Sky, pozn.), Movistar či Astana. A to je zrejme hlavný otáznik, ktorý treba položiť na koniec vety s tvrdením, že sa francúzsky cyklista tento rok konečne stane víťazom slávnych pretekov s prívlastkom La Grande Boucle.

Pinotov manažér v tíme FDJ Marc Madiot tvrdí, že po rokoch stagnácie sa u neho konečne prejavuje zvýšená forma a väčší hlad po cyklistike. "Keď ste Francúz a dlhé roky jazdíte na Tour de France, časom vás to akoby prestane baviť. Keď však potom sedíte doma za televízorom, pristihnete sa pri myšlienke, že vám to veľmi chýba. Na Pinota sme netlačili. Sám dospel k záveru, že po vlaňajšej absencii chce byť opäť v centre diania," povedal Madiot o vlaňajšom víťazovi monumentu Okolo Lombardska. "Nedajme sa zmiasť tým, že tento rok budú chýbať Froome a Dumoulin. Úroveň pretekov bude veľmi vysoká, ale aj moja kondícia je asi najlepšia za ostatné roky," cituje Pinota oficiálny portál Le Tour.

Bardet je v sumáre výsledkov z minulosti oveľa úspešnejší ako Pinot, až päťkrát po sebe skončil v najlepšej desiatke. Sám vraví, že tohtoročná trasa TdF by mu mala sedieť vzhľadom na výrazne kopcovitý profil. V Pyrenejach bude len tretíkrát v histórii vrcholiť etapa (14.) na legendárnom Tourmalete so záverečným 19 km dlhým stúpaním s priemerom 7,5% do výšky 2115 m. O päť dní neskôr sa cyklisti už v Alpách budú štverať na nemenej známy Galibier do výšky 2642 m a na ďalší deň ich čaká Col de l´Iseran s vrcholom vo výške 2770 m, čo je najvyšší bod celých pretekov. "Množstvo vysokých kopcov a dlhých stúpaní favorizuje pretekárov, ktorí jazdia agresívne ako ja. Najprv sa však bez ujmy treba dostať do tých kopcov a to vôbec nebude jednoduché," vyhlásil Bardet, strieborný medailista z MS 2018 v Innsbrucku.

Tour de France 2019 štartuje v sobotu prvou etapou dlhou 194,5 km so štartom aj cieľom v Bruseli. Na belgickom území zostane pelotón aj v nedeľu, keď príde na rad tímová časovka na 27,6 km s cieľom pri bruselskom Atómiu.