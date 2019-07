Tohtoročné preteky Tour de France ponúkajú šprintérom viacero príležitostí: Kde bude mať Sagan šance na triumf?

Už je to skoro tu! V sobotu sa postaví na štart 106. ročníka slávnych pretekov Tour de France 176 cyklistických borcov. Fanúšikov po celom svete trápia predovšetkým dve otázky - Komu sa podarí tento rok ukoristiť žltý dres a dokáže Slovák Peter Sagan (29) prekonať rekord v počte zelených dresov?

Spektakulárna cyklistická šou sa začína už v sobotu 6. júla v Bruseli a skončí sa v nedeľu 28. júla v Paríži. Zaujímavosťou tohtoročnej edície je, že žltý dres oslávi rovných 100 rokov. Víťazovi celkovej klasifikácie sa totiž začal udeľovať až v roku 1919. Okrem žltého však majú jazdci možnosť zabojovať aj o zelený, bodkovaný či biely dres. Slovenských fanúšikov, prirodzene, zaujíma len jedna vec - dokáže fenomenálny Peter Sagan prekonať rekord v počte zelených dresov, ktorý sa mu podarilo vlani vyrovnať?

„Pokiaľ to Peter bude chcieť, tak to dokáže. Výbušná sila v nohách mu nechýba. Stále je to ten istý Sagan. Fenomenálny a hlavne inteligentný jazdec,“ povedal pre Nový Čas historicky prvý slovenský pretekár na Tour Milan Jurčo. „Z vlastných skúseností by som však povedal, že väčší úspech je vyhrať etapu ako tesne bojovať celé preteky o zelený dres. Prajem mu teda, aby vyhral aspoň jednu. Každý z jazdcov totiž po tom pôjde tvrdo a nekompromisne,“ dodal Jurčo. „Peťo má viac príležitostí na etapové víťazstvo. Zelený dres na sebe mať určite bude. Aspoň zopár dní. Otázka je, či ho donesie do Paríža,“ dodal Tourminátorov brat Juraj Sagan.

Tohtoročná „Stará dáma“ bude oveľa viac náročnejšia než v minulosti. Môže za to niekoľko brutálnych stúpaní v Alpách a Pyrenejach, ktoré poriadne preveria ašpirantov na celkové víťazstvo. Tí budú musieť vo vysokých nadmorských výškach siahať až na dno svojich síl. Najväčším favoritom na žltý dres bude jeho obhajca Brit Geraint Thomas z tímu Sky, no veľký pozor treba dávať aj na jeho mladučkého tímového kolegu Egana Bernala z Kolumbie. Alebo že by sa konečne dočkal skúsený Nairo Quintana?

REKORD NA SPADNUTIE

Erik Zabel - 6 zelených dresov (1996 - 2001)

Peter Sagan - 6 zelených dresov (2012 - 2016, 2018)

Sean Kelly - 4 zelené dresy (1982, 1983, 1985, 1989)