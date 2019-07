Cyklisti sa na Tour de France poriadne zapotia: Čaká ich až sedem obrovských stúpaní

Organizátori tohtoročnej 106. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France si na jazdcov pripravili 21 náročných etáp, z toho bude sedem horských s piatimi vrchárskymi dojazdmi.

Celkovo cyklisti zdolajú až sedem vrchov vo výške nad 2000 metrov nad morom. Nebudú chýbať ani dve časovky, najprv tímová a v 13. etape aj individuálna. Na pelotón čaká dokopy 3480 kilometrov.

Tohtoročná edícia odštartuje v sobotu 6. júla v Bruseli, organizátori tak vzdajú hold legendárnemu Belgičanovi Eddymu Merckxovi, ktorý vyhral svoju prvú Tour presne pred 50 rokmi. Slávny "maillot jaune" navyše oslávi 100 rokov od svojho vzniku. Veľkolepé finále sa uskutoční v nedeľu 28. júla už tradične na Elyzejských poliach v Paríži. Medzitým je však na programe množstvo napínavých momentov.

V prvej etape si cyklisti vyskúšajú slávne, krátke ale prudké stúpania Muur de Geraardsbergen a Bosberg známe z flámskych klasík. Aj druhý deň strávia v hlavnom meste Belgicka, keď ich čaká tímová časovka s cieľom pri Atómiu. Počas tretieho dňa sa presunú na územie Francúzska, ktoré neopustia až do konca pretekov. O žltý dres sa bude bojovať prvýkrát v 6. etape so siedmimi vrchárskymi prémiami a záverečným výstupom na Pláň krásnych dievčat (La Planche des Belles Filles) vo Vogézoch. Organizátori si však pripravili pre pelotón prekvapenie, pridali aj záverečný asi kilometrový úsek na nespevnenom povrchu s maximálnym sklonom až 24%. Nasleduje trasa pre šprintérov a ďalšie tri etapy pred prvým voľným dňom v Albi majú zvlnený až kopcovitý charakter.

Pár dní pred začiatkom TdF: Peter Sagan s kladivom v ruke

Po voľne sa dostane k slovu opäť hromadný záver v 11. etape, no už v tej ďalšej sa pelotón presunie do Pyrenejí a musí si poradiť s prémiami 1. kategórie na Col de Peyresourde a La Hourquette. Potom príde na rad individuálna časovka v Pau na 27 km. Nasledujúca 14. etapa má síce len 117,5 km, ale končí sa na legendárnom Tourmalete. Takmer dvadsaťkilometrové stúpanie s priemerným sklonom 7,4% opäť preverí aj tých najlepších vrchárov. Nevydýchnu si ani na ďalší deň, keďže ich čakajú štyri horské prémie, tri 1. kategórie, pričom tá posledná bude zároveň cieľ v Prat d’Albis.

Energiu môžu cyklisti opäť načerpať 22. júla počas druhého voľného dňa v Nîmes. Nasledujúce dve etapy si užijú najmä šprintéri a pelotón sa počas nich presunie do Álp. Európske veľhory prinesú rozuzlenie boja o žltý dres v náročnej trojdňovej porcii. V 18. etape sa musia cyklisti vyškriabať na tri dvojtisícovky Col de Vars, Col d’Izoard a Col du Galibier, aby následne zvládli nebezpečný a strmý zjazd do cieľa vo Valloire. V 19. etape prejdú najvyšším bodom tohtoročného programu Col de l’Iseran vo výške 2770 metrov nad morom, ku ktorému vedie 32,9 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 4,2%, no v záverečných troch kilometroch presiahne 10%. Vrcholom by mala byť predposledná 131 km dlhá etapa s takmer 4500 výškovými metrami a cieľom v lyžiarskom stredisku Val Thorens. Potom stačí už len zvládnuť príchod do cieľa na Elyzejských poliach v Paríži.

Program 106. ročníka Tour de France:

6 júla, 1. etapa: Brusel - Brusel, 192 km - rovinatá

7. júla, 2. etapa: Brusel - Brusel, tímová časovka na 27 km

8. júla, 3. etapa: Binche - Épernay, 214 km - rovinatá

9. júla, 4. etapa: Reims - Nancy, 215 km - rovinatá

10. júla, 5. etapa: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km - kopcovitá

11. júla, 6. etapa: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km - horská s dojazdom do kopca

12. júla, 7. etapa: Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km - rovinatá

13. júla, 8. etapa: Mâcon - Saint-Étienne, 199 km - zvlnená

14. júla, 9. etapa: Saint-Étienne - Brioude, 170 km - kopcovitá

15. júla, 10. etapa: Saint-Flour - Albi, 218 km - zlvnená

16. júla - voľný deň v Albi

17. júla, 11. etapa: Albi - Toulouse, 167 km - rovinatá

18. júla, 12. etapa: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 202 km - horská

19. júla, 13. etapa: Pau - Pau, individuálna časovka na 27 km

20. júla, 14. etapa: Tarbes - Col du Tourmalet, 117,5 km - horská s dojadzom do kopca

21. júla, 15. etapa: Limoux - Foix, 185 km - horská s dojazdom do kopca

22. júla - voľný deň v Nîmes

23. júla, 16. etapa: Nîmes - Nîmes, 177 km - zvlnená

24. júla, 17. etapa: Pont du Gard - Gap, 206 km - kopcovitá

25. júla, 18. etapa: Embrun - Valloire, 207 km - horská

26. júla, 19. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km - horská s dojazdom do kopca

27. júla, 20. etapa: Albertville - Val Thorens, 131 km - horská s dojazdom do kopca

28. júla, 21. etapa: Rambouillet - Paríž Champs-Élysées, 127 km - rovinatá