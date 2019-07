Na lásku nikdy nie je neskoro: Príbeh dvojice, ktorá sa dala dokopy v domove dôchodcov, vás dojme

Krásny príbeh lásky. Zoznámte sa s mužom a ženou, ktorí sa našli v domove dôchodcov a svoj vzťah aj spečatili.

Zaľúbenci z Ohia sa zoznámili v domove pre seniorov, kde obaja žijú. Po roku "randenia" si povedali 26. júna áno.

John (100) and Phyllis (102) Cookovci si padli do oka a rozhodli sa tento vzťah spečatiť. "Nebolo to v pláne, no povedali nám, že by nás tu mohli oddať. Povedal som, dobre, poďme do toho," opisuje veľký životný krok John.

Čerstvý ženáč je vojnový veterán, ktorý nedávno oslávil obdivuhodných sto rokov. Jeho manželka je o tri roky staršia, v auguste oslávi 103 rokov. Tuhý korienok zrejme zdedila po svojej matke, ktorá sa dožila 106 rokov, píše foxnews.com.

Obaja dvakrát prišli o svojich milovaných partnerov. Phyllis brala manželstvo s Johnom ako prirodzený krok v ich vyvíjajúcom sa vzťahu. "Aby sme vám povedali pravdu, zamilovali sme sa do seba. Viem, že vám sa to kvôli nášmu veku môže zdať pritiahnuté za vlasy, no ľúbime sa," odhalila svoje city Phyllis. "Sme kompatibilní v rôznych smeroch a užívame si vzájomnú spoločnosť," dodáva spokojný muž v chomúte, pričom obaja svorne tvrdia, že vo vzťahu je dôležité rešpektovať priestor toho druhého.

A čo je ich najobľúbenejšia spoločná aktivita? "Nuž, asi by som nemal o tom hovoriť," odvetil John naznačujúc, že iskra medzi ním a jeho ženou je ešte celkom živá. :-)