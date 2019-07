Veľký prázdninový horoskop pre zaľúbených: Na koho čaká v lete láska?!

Leto je obdobím oddychu, relaxu a pohody. Spolu s tým, ako sa uvoľníme a stres necháme za sebou, uvoľňujú sa v nás aj energie a pozitívne vibrácie.

Nečudo, že práve cez letné prázdniny sa rodia nové lásky. Na koho čaká flirt a na koho vízia trvalejšieho vzťahu? To predpovedala renomovaná veštkyňa Zana iba pre čitateľov Nového Času Nedeľa.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Barani narodení medzi 7. a 14. aprílom môžu svoje vzťahy počas júla nielen prehodnocovať, ale aj radikálne meniť. Od druhej polovice mesiaca budete pociťovať vnútornú rozpoltenosť, na čo si dávajte pozor, aby ste nespravili chybné rozhodnutia. V prípade neistoty alebo váhania počúvnite svoju intuíciu a nechoďte tvrdohlavo hlavou proti múru! Oblasť lásky bude v auguste veľmi kolísavá, no vy neskĺznite do podráždenosti a hádok.

Tí z vás, ktorí ste dlhšie osamelí – od druhého augustového týždňa si dobre všímajte ľudí vo svojej blízkosti, pretože cestu vám skríži osudová láska! Príde však potichu a nenápadne, a je teda možné, že ju môžete aj prehliadnuť. Marcové dámy - pokiaľ máte partnera, ktorý má v sebe o štipku viac žiarlivosti, než je bežné, určite sa koncom mesiaca vyhnite večierkom a oslavám. Vaše, v podstate nevinné flirtovanie by mohlo vyvolať nielen krízu vo vzťahu, ale i jeho koniec!

Láske prajú dni: 3., 11., 17. a 21. júl, 4. a 16. august

Krízové dni: 13. a 24. júl, 1., 12. a 23. august

Býk (21. 4. – 20. 5.)

O priazeň opačného pohlavia v júli nebudete mať núdzu. Otázka skôr vyvstáva v súvislosti s tým, či chcete zabŕdnuť do flirtov, ktoré by vás mohli stáť priveľa. A preto kroťte svoju zvedavosť a nevyhľadávajte známosti, ktoré by boli pre vašu budúcnosť ohrozujúce. Spoločnosti sa však nevyhýbajte, veď vy ste predsa ozdobou každého večierka! V prvej polovici augusta vás partner potrápi žiarlivosťou a pre banálnu záležitosť sa pravdepodobne nevyhnete ani scéne, ktorú vaša polovička vyrobí pred vašimi priateľmi.

So slovami narábajte opatrne a radšej vyčkajte, kým pominie prvotný hnev, a až potom začnite vysvetľovať. Pre májových Býkov je veľmi dôležitá vo vzťahu otvorenosť, keď môžete partnerovi povedať, čo si naozaj myslíte. Tak v tomto smere s vami vesmír nebude koncom augusta spolupracovať. Skôr naopak! Partner nebude prístupný debatám a narazíte na odpor, ktorý spôsobí nepekný konflikt.

Láske prajú dni: 8. a 15. júl, 1., 6. a 29. august

Krízové dni: 1., 12., 22. a 26. júl, 20. august

Blíženci (21. 5. – 21. 6.)

V láske môžete byť v prvej polovici júla trošku zvedavejší. Nič nebráni ľahkým flirtom, zábave vo väčšej spoločnosti a nadväzovaniu nových priateľstiev. A hoci mnohému vo vzťahoch ešte stále nebudete rozumieť, veľa vecí a súvislostí pochopíte práve v lete. Po sklamaní v minulosti už viete, čo chcete a akú bytosť by ste prijali za životného partnera. A či tomu veríte, alebo nie, uprostred mesiaca svoju vytúženú lásku aj stretnete.

Turbulencie vo vzťahu prežijú Blíženci narodení medzi 30. májom a 6. júnom. Na vašej ceste sú mimoriadne pozitívne situácie, ale tiež mimoriadne negatívne. Nuž, niektoré srdcia zostanú v auguste zlomené a iné naplnené tým najkrajším citom. Nech vás však postretne čokoľvek, načerpajte z toho silu, pretože iba vďaka prekážkam, ktoré počas letných dní zdoláte, sa stanete silnejšími a múdrejšími. Svadobné zvony budú počuť dámy, ktoré sa dokážu vymaniť z područia rodiny.

Láske prajú dni: 5. a 19. júl, 7., 11. a 21. august

Krízové dni: 20. a 23. júl, 9., 19. a 24. august

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Hľadajte bohatstvo vnútri človeka a nezameriavajte sa na klamlivú vonkajšiu krásu! Veď práve na tomto aspekte ste sa v minulosti nepekne popálili. Raci, ktorí sú v manželstvách, by sa počas júla mali zamerať na rozvíjanie komunikácie a tiež na prejavy lásky voči partnerovi. Beriete to, čo máte, ako samozrejmosť, a to nie je správne. Pokiaľ o vzťah nezabojujete, pohnete sa cestou krízy. Páni, narodení po 13. júli - neviažte sa emočne na niekoho, kto o to nestojí.

To isté platí aj pre tých z vás, ktorí pociťujete vo vzťahu nespokojnosť a nedostatok voľnosti. Dámy narodené po 18. júli môžu v auguste očakávať splnenie tajných snov a možné sú tiež zásnuby alebo svadby. Hviezdy sa vám prihovárajú jasnou rečou – vy dostanete všetko, po čom vaše srdce túži, ale musíte si uvedomiť, čo je dôležité, a čo nie. Veľký pozor si preto dávajte na falošných priateľov, ktorí za milým úsmevom skrývajú závisť!

Láske prajú dni: 1., 18. a 27. júl, 3. a 14. august

Krízové dni: 16. a 29. júl, 2., 13. a 17. august

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Levi v manželstvách by nemali svoju polovičku kritizovať pre malichernosti. A takisto dbajte na to, aby sa vám do vzťahu nevkradla nuda. Páni narodení od 2. augusta – buďte obozretní! Do vzťahu vám v druhej polovici júla zasiahne klamstvami tretia osoba a vaša polovička tým lživým informáciám uverí. Selektujte preto ľudí, ktorých si pustíte do súkromia! V auguste sa snažte lepšie vychádzať so svojimi blízkymi a nepoučujte ich neustále o tom, čo by mali robiť a čo nie.

Veď vy sami nemáte radi, ak vám niekto neustále voľačo prikazuje a nariaďuje. Dlhoročné a stagnujúce partnerstvá - ak si chcete svoju lásku udržať, musíte sa k nej začať správať s úctou, akú si zasluhuje. V druhej polovici mesiaca budete náchylnejší na žiarlenie a prejavia sa tiež majetnícke sklony, ktoré vo vás driemu. Tak nevyvolávajte vo vzťahu konflikt, pretože by sa vám takéto konanie vrátilo v razantných negatívach!

Láske prajú dni: 24. júl, 8., 23. a 28. august

Krízové dni: 3., 10. a 30. júl, 5., 27. a 31. august

Panna (23. 8. – 23. 9.)

Osamelé srdiečka by sa mali začať v prvej polovici júla pripravovať na príchod niečoho veľkého a silného. Pravú lásku stretnete uprostred toho najväčšmi zamračeného dňa, ktorý bude sľubovať dážď a búrky. Vám však nebudú prekážať letné rozmary počasia, pretože vašu dušu naplní žiarivá radosť, ktorá aj v tom najzamračenejšom dni vyčarí slnečné lúče, hoci len vo vašej duši.

Septembrové Panny by si mali včas uvedomiť, že niektoré chyby nie je možné napraviť, o čom sa presvedčíte koncom mesiaca. Následne očakávajte v auguste zhoršenie situácií vo vzťahu, ale tiež podráždenosť či nepríjemné výmeny názorov. Tento nepriaznivý aspekt je dôsledkom toho, že ste sa v poslednom období nedokázali so svojou polovičkou pekne pozhovárať a zámerne ste prehliadali to, že vzťah začal stagnovať. Ak chcete znovu nájsť stratenú harmóniu medzi vami dvomi, potom sa musíte vzchopiť a o svoje šťastie zabojovať!

Láske prajú dni: 7., 20., 28. a 31. júl, 18. august

Krízové dni: 2. a 17. júl, 10. a 30. august

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Váhy, ktoré uvažujú nad vytýčením svadobného dňa a stále váhajú, či majú svadbu zorganizovať práve v lete – určite áno! Vám bude v nasledujúcich týždňoch vládnuť zmyselná Venuša a sekundovať jej bude múdry Jupiter, čo vytvára výnimočný aspekt, ktorý dáva mladomanželom doslova karmické spojenie. V druhej polovici júla by sa všetky Váhy mali vyhýbať večierkom, na ktorých sa môžete stretnúť s osôbkou, ktorá vám v nedávnej minulosti spôsobila sklamanie.

Hlavnou emóciou v auguste bude vaša túžba zmeniť vzťah k lepšiemu. Nezabúdajte však na to, že váš partner premýšľa inak než vy a nemusí mať veľké pochopenie pre novinky, ktoré sa budete snažiť medzi vás dvoch vpliesť. Dlhoročné manželstvá sa v druhej polovici mesiaca otrasú v základoch a poniektorí z vás dokonca pristúpia aj na riešenie bez kompromisu. Neunáhlite sa, pretože nad rozliatym mliekom už potom budete zbytočne nariekať!

Láske prajú dni: 6. júl, 2., 15., 25. a 31. august

Krízové dni: 19. júl, 7., 18. a 26. august

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Nezadané dámy narodené medzi 3. a 11. novembrom si v júli prídu na svoje! Do cesty vám vstúpi nová láska, ktorá sa síce začne priateľstvom, no už na konci mesiaca pochopíte, že práve tento muž je tou bytosťou, ktorú vesmír určil len a len vám. Októbroví muži, ktorí doteraz nemali veľa šťastia pri hľadaní osudovej lásky, sa musia v prvom rade naučiť trpezlivosti. Bez nej len prehlbujete podráždenosť a zbytočne reptáte na osud. A ten k vám vôbec nie je nevraživý!

Naopak – vedie vás po vašej ceste spôsobom, ktorý je pre vás najvhodnejší. Iba tak sa totiž vyhnete zopakovaniu chýb z minulosti a budete si môcť vychutnať skutočnú lásku. Stretnete ju v druhej polovici augusta a na mieste, kde by ste ju vôbec nečakali! Nuž, a tí z vás, ktorí ste nedávno prekonali vo vzťahu krízu, skúste vnímať partnera aj bez slov. Ak vám na vašej láske ešte stále záleží, doprajte jej voľnosť a netlačte ju do rozhodnutí.

Láske prajú dni: 4., 23. a 29. júl, 12. a 30. august

Krízové dni: 6., 14., 25. a 31. júl, 8. a 29. august

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Strelci, ktorí občas idú aj do konfliktnejších situácií a neboja sa povedať priamo svoj názor, to budú mať v júli o niečo ľahšie. Vaše partnerské vzťahy totiž čakajú skúšky, ktoré majú ukázať, či ste na posunutie vzťahu pripravení, alebo je potrebné niečo prehodnotiť, prípadne zmeniť. Tí z vás, ktorí ste svoju lásku doteraz nenašli, by ste nemali upadať do rozčarovania a skľúčenosti.

Tie všedné drobnosti, ktoré vám život v horúcom lete prinesie, vnímajte pozitívne, pretože iba tak sa vám podarí nájsť to, čo hľadáte. Strelci v manželstvách by mali uprostred augusta zamerať svoju pozornosť na partnera. Nedajte svojej polovičke ani najmenšiu šancu na to, aby sa vzťah ešte väčšmi pokazil. Naučte sa otvorene komunikovať a nechystajte si dopredu argumenty. Osamelí páni - zájdite do spoločnosti a nebojte sa pýtať si od života to, po čom túžite. Zdravá ctižiadosť je predsa základom každého úspechu!

Láske prajú dni: 2., 12. a 25. júl, 13. a 24. august

Krízové dni: 8. júl, 4., 15. a 22. august

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Myslíte si, že svoju polovičku poznáte, no v júli sa presvedčíte o opaku. Aby vás sklamanie nezasiahlo v plnej sile, konajte obozretne a priebežne situácie kontrolujte. Do spoločnosti by od polovice mesiaca mali začať chodiť Kozorožci, ktorí sa po sklamaní v láske uzatvorili do seba. Neutápajte sa v žiali! Je tu čas, aby ste tú svoju ulitu otvorili a začali sa zaujímať o druhých. Dobrú rodinnú atmosféru prežijú tí z vás, ktorí ste sa narodili po 8. januári.

Vy sa pripravte na harmóniu a šťastím naplnené dni. No zaháľať by nemali ani ostatní – vo vzťahoch je vždy veľa roboty, ktorú nie je možné odložiť na neskôr! V auguste sa vám podarí vyriešiť jeden vážny rodinný spor, v ktorom vám bolo ukrivdené. S najbližšími znovu nadviažete na tom mieste, kde ste pred rokmi skončili a dôležité je i to, aby ste si navzájom nevyčítali stratený čas. Decembrové dámy – dávajte si koncom augusta pozor na flirty!

Láske prajú dni: 9., 14. a 22. júl, 10., 19. a 27. august

Krízové dni: 5., 18. a 28. júl, 6. a 25. august

Vodnár (21. 1. – 20. 2.)

Partnera sa počas leta nepokúšajte prerobiť na svoj obraz, pretože okrem toho, že je to nemožné, tak si ušetríte aj kopu sĺz a výčitiek. O lásku sa starajte s trpezlivosťou a nechajte veci plynúť svojím tempom. Ak predsa len budete mať pocit, že chcete niečo radostnejšie, pozhovárajte sa so svojou polovičkou a spoločne nájdite kompromis. Energia na vytváranie harmónie v partnerstve bude koncom júla chýbať Vodnárom, narodeným od 22. do 31. januára.

Je tu mimoriadne silná spojitosť s tým, že balansujete na hrane možného ukončenia vzťahu. Vedome však túto situáciu popierate, čo má za následok vaše emočné vyčerpanie. Bolo by vhodné, keby ste porozmýšľali nad tým, čo od budúcnosti očakávate a kam sa chcete posunúť. Uprostred augusta prichádzate na dôležitú životnú križovatku a budete sa musieť rozhodnúť, či s partnerom zostanete, alebo nie. Uvedomte si, že sebaobetovanie vám neprinieslo nič dobré!

Láske prajú dni: 26. a 30. júl, 5., 20. a 26. august

Krízové dni: 4., 15. a 21 júl, 11. a 28. august

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Februárové Ryby prežijú začiatkom júla krásne chvíle s partnerom, ktorý sa postará o to, aby ste sa spolu nenudili. Opätujte mu jeho starostlivosť a pridajte milé slovíčka, ktoré ste sa akosi odnaučili hovoriť. Letné dni prebudia túžbu po harmónii a vášni v dlhoročných vzťahoch, v ktorých je nadbytok stereotypu. Na flirtovanie si koncom mesiaca musia dať pozor tí z vás, ktorí vzťah práve v tomto čase ukončujete. Ak nemáte všetko úplne vysporiadané, nevrhnite sa do nového dobrodružstva!

V auguste vás bude trápiť niečo, čo vám povie alebo urobí dobrý priateľ. A bez toho, aby ste nad jeho konaním pouvažovali, ho začnete súdiť! Nerobte tieto unáhlené závery, priveľa by vás stáli a vlastne by ste mohli prísť o jediného priateľa, ktorý to s vami myslí úprimne. Hoci vás pravda povedaná priamo do očí bude ešte dlho bolieť, prioritou stále zostáva to, že vám ju povie človek, ktorému na vás veľmi záleží.

Láske prajú dni: 10., 13. a 16. júl, 22. august

Krízové dni: 9. a 27. júl, 3., 16. a 21. august