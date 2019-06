Tréner brankárov Jordánska Vencel ml. prehru v Trnave očakával: Ramadán ich vyšťavil viac ako Slováci!

Mal dobrý nos! Slovenský kouč brankárov jordánskej futbalovej reprezentácie Alexander Vencel mladší (52) tušil, že to takto dopadne. Osemfinalista tohtoročného Ázijského pohára prehral so Slovákmi 1:5, hoci do prestávky nečakane viedol. V druhom polčase mu došla para. Z Trnavy odchádzal nakoniec s väčším výpraskom ako vlani v októbri z Rijeky, kde podľahol Chorvátsku len 1:2.

Pokým Jordánčania na ihrisku vládali, Slovákom s viacerými mladíkmi v zostave statočne odolávali. Negatívny vplyv na ich výkon mal podľa Vencela práve skončený pôstny mesiac ramadán. „Životný štýl majú vtedy úplne otočený. Počas dňa je neznesiteľné teplo až 40 stupňov. Pred ôsmou večer prvýkrát jedia. Potom sa idú pomodliť. O jedenástej trénujú. Medzi treťou a štvrtou ráno sa znovu najedia a idú spať,“ priblížil bývalý brankár slovenskej reprezentácie pre Nový Čas. Chceli hrať proti Hamšíkovi Jordánčania predviedli do prestávky dva solídne brejky. Z druhého skórovali. „Mohli sme streliť aj ďalší gól. Dúfali sme, že dokážeme dlhšie držať krok. Každý z našich hráčov sníval o malej senzácii. Splnila sa na 45 minút. V druhom polčase už chlapci nestíhali. Otvárali priestory, čo Slováci využili. Potom sa to už sypalo.“ Podľa Vencela sa hráči napriek vysokej prehre utvrdili v tom, že vedia vzdorovať aj silným súperom. Radi by to zužitkovali už o pár dní v kvalifikácii proti Indonézii. Ak nechcú klesnúť v rebríčku FIFA, ale udržať sa v druhom žrebovacom koši, musia zvíťaziť. Jordánčanov trochu sklamalo, že si nemohli zahrať proti najväčším slovenským hviezdam. Tréner slovenského tímu Pavel Hapal ich pred zajtrajším dôležitým súbojom v Baku proti Azerbajdžanu zámerne šetril. „Veľa z nich pozná napríklad Mareka Hamšíka. Nastúpiť proti nemu by bol pre nich obrovský zážitok. Ako vlani proti Chorvátom, aj keď nehral Luka Modrič, ale ostatní áno,“ podotkol Vencel. Peniaze neprehadzujú vidlami Hoci Jordánsko leží v oblasti veľkých ropných nálezísk, krajina sa netopí v zlate. „Nie je to ani zďaleka Katar alebo Emiráty, kam sa chodí zarábať. Zatiaľ nás trénerov platia. Situácia na futbalovom zväze však nie je dobrá. V kluboch absolútne hrozná. Proti Slovensku nechytal brankár Yaseen z majstrovského tímu Al-Faisaly. Vyhral s mužstvom ligu i pohár, ale už osem mesiacov nevidel výplatu.“