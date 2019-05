Moderátorka Adela Vinczeová prezradila, kde sa vidí v budúcnosti: Dostala ponuky do politiky

O svoju budúcnosť sa nebojí! Adela Vinczeová patrí bezpochyby k moderátorskej špičke a to nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku a pracovné ponuky sa jej len tak hrnú. Čo by sympatická blondínka robila, ak by zavesila moderovanie na klinec? Ako sme sa dozvedeli, z budúcnosti Adela strach nemá a je množstvo vecí, v ktorých by sa podľa jej slov našla. Dokonca padla reč aj o politike!