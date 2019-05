Najnenávidenejší človek Ruska: Kým pilot zachraňoval ľudí, tento pasažier urobil niečo nepochopiteľné!

V prípade katastrofy ruského lietadla Suchoj 100 Superjet na letisku v Moskve pasažieri chvália posádku za to, ako zachraňovala životy.

Nehodu pritom zavinil podľa expertov práve pilot, ktorý dosadol príliš tvrdo. Kritike čelia aj tí z cestujúcich, ktorí si pri evakuácii brali svoju batožinu. Tí na tom však nevidia nič zlé.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Najnenávidenejším človekom v Rusku sa na okamih stal Dmitrij Chlebuškin. Ten sa ihneď po nešťastí dostavil k pultu spoločnosti Aeroflot na letisku Šeremetievo a dožadoval sa kompenzácie za to, že do Murmanska nedoletel. So sebou mal pritom batoh, ktorý si z horiaceho lietadla zachránil.

Chlebuškin sedel na sedadle číslo 10 C. Z desiatok cestujúcich, ktorí boli za ním, sa zachránili iba traja. Kým príbuzní 41 ľudí oplakávali svojich blízkych, on sa pred kamerami rozčuľoval, že ho okamžite neodškodnili. Na sociálnych sieťach ho teraz obviňujú, že svojou objemnou postavou a batohom blokoval evakuáciu. Chlebuškin však trvá na kompenzácii za let a tvrdí, že aerolinky sú plné „bezcitných a neprofesionálnych ľudí“.

Batožinu si z lietadla vyniesol aj Vladimir Jevmeňkov. Ten to v rádiu Sever-FM vysvetlil takto: „Neutekal som medzi prvými, a keď som sa postavil zo svojho miesta, ulička už bola zablokovaná. Predo mnou stáli ľudia a nemohol som sa pohnúť. Musel by som šliapať po nich. Preto som nejaký čas len tak stál v uličke a zatiaľ som si vzal batožinu.“

Pri evakuácii bola pritom vzácna každá sekunda. Cestujúci mali na to len 50 sekúnd. Po tomto čase sa už z lietadla nik nedostal. Tí, čo tam ostali, sa nadýchali dymu, upadli do bezvedomia a zhoreli. Veľkú zásluhu na tom, že sa von dostalo aspoň 37 zo 78 ľudí, majú dve letušky. Tie brali cestujúcich doslova za goliere a vyhadzovali ich von. Ich kolega Maxim Mojsejev († 22) bol vzadu a pokúšal sa otvoriť ďalší východ. To sa mu však nepodarilo a zahynul.

Po zverejnení viacerých videozáznamov z nehody ľudia chvália druhého pilota Maxima Kuznecova. Ten vyliezol cez okienko z kokpitu, no potom sa po skĺzavke vyšplhal naspäť. Dostal von jedného cestujúceho a zachránil aj kapitána Denisa Jevdokimova. Práve toho však ruskí experti označujú za vinníka havárie. S ťažkým lietadlom plným paliva totiž pristával príliš rýchlo. Výsledkom bol zlomený podvozok, roztrhnutá nádrž a mohutný požiar. Pilot síce hlásil zásah bleskom, po ktorom vypadlo rádiové spojenie, lietadlo však zjavne bolo schopné letieť ďalej. Server Komsomoľskaja Pravda oslovil skúseného skúšobného pilota Nikolaja Pušenka, podľa ktorého mal krúžiť ďalej, kým by palivo nespotreboval. Zariadenie na vypúšťanie paliva totiž majú len staršie typy lietadiel. Pušenko špekuluje, že pilot chcel pristáť, aby palivo ušetril z ekonomických dôvodov.