Smutné príbehy obetí leteckého nešťastia v Moskve: Xénia prišla v okamihu o manžela aj dcérku

Okamihy nepredstaviteľnej hrôzy prežívali pasažieri lietadla, ktoré havarovalo na moskovskom letisku Šeremetevo.

Po tvrdom dosadnutí sa roztrhli nádrže paliva na krídle a za oknami vyšľahli obrovské plamene. Kým zadnú časť lietadla pohltil oheň a dym a ľudia tam zúfalo bojovali o život, v prednej časti kabíny pasažieri zdržiavali evakuáciu zachraňovaním svojej batožiny. Výsledkom katastrofy je 41 obetí vrátane dvoch detí.

Suchoj 100 Superjet spoločnosti Aeroflot smeroval v nedeľu večer z Moskvy do Murmanska. Na palube bolo 73 cestujúcich a 5 členov posádky. Podľa výpovede pilota zasiahol stroj krátko po štarte blesk a vypadlo rádiové spojenie. Lietadlo sa preto otočilo a po 28 minútach letu sa vrátilo na letisko v Šeremeteve.

Prvý pokus o pristátie však vôbec nevyšiel a pri druhom dosadlo lietadlo plne naložené palivom príliš tvrdo. Stroj sa odrazil od dráhy a potom do nej znovu narazil tak prudko, že sa roztrhla nádrž na ľavom krídle. Palivo vystreklo von a okamžite začalo horieť.

Plamene obalili zadnú časť stroja skôr, ako sa zastavil. Vnútri vypukla panika. Na videu, ktorú nakrútil jeden z pasažierov, vidno ohnivé peklo za okienkami a počuť zúfalé výkriky. „Mama, mamička,“ kričí malé dievča, kým otec rodiny sa snaží situáciu upokojiť. Lietadlo sa totiž ešte stále nezastavilo.

Či sa ľudia, ktorých na videu počuť, dostali von, nie je isté. Podľa zoznamu cestujúcich totiž zahynuli takmer všetci, ktorí sedeli od radu 10 dozadu. A rad 10 sa nachádza akurát pri zadnej hrane krídel, kde vzniklo aj video. Pasažierov zozadu sa mohlo zachrániť viac. No ľudia vpredu sa zachovali úplne nepochopiteľne.

Namiesto čo najrýchlejšieho úniku si brali aj svoje kufre zo skriniek nad hlavami a tým zdržiavali evakuáciu. Trup sa pritom rýchlo plnil jedovatými splodinami a ľudia po pár nádychoch strácali vedomie. „Sedel som pri motore a videl som, ako sa všetko taví,“ povedal pasažier, ktorý sa zachránil medzi poslednými.Letušky mi povedali: ,Rýchlo, plazte sa a trochu doľava‘ a vďaka ich navigácii som vyskočil von,“ dodal.

Na videách z nehody vidieť, ako viacerí pasažieri vyskakujú po nafukovacích šmykľavkách aj s kuframi a potom s nimi pokojne odchádzajú od vraku, v ktorom horí 41 ich spolucestujúcich. To vyvolalo obrovskú kritiku. Ruská polícia už začala týchto cestujúcich vyšetrovať.

Maxim († 22)

O cestujúcich sa starali letušky Tatiana Kasatkina, Xenia Fogeľ a stevard Maxim Mojsejev. Práve on sa stal jediným členom posádky, ktorý pri katastrofe zahynul. Teraz na neho spomínajú ako na hrdinu. Maxim († 22) si na začiatku letu vymenil miesto s jednou z letušiek a sadol si úplne dozadu. Keď lietadlo začalo horieť, snažil sa odtiaľ vyviesť cestujúcich. Nadýchal sa pri tom jedovatých splodín a zomrel.

Xénia s manželom Jevgenijom a dcérkou Sofiou

V plameňoch ostal aj lekár Jevgenij Novikov z nemocnice v mestečku Snežnogorsk v Murmanskej oblasti a jeho 12-ročná dcéra Sofia. Tá je jednou z dvoch detských obetí nešťastia. Pre jej mamu Xéniu Novikovovú je to v krátkom čase druhý tragický úder. Vlani na jeseň pri útoku šialeného strelca v Kerči na Kryme prišla o neter Alinu. Jevgenij bol podľa priateľov chirurgom so zlatými rukami. Vždy túžil po veľa deťoch, no Sofi a bola ich jedinou dcérou. Vzal ju so sebou do Moskvy, odkiaľ sa už domov nevrátili.

Suchoj 100 Superjet

Suchoj 100 Superjet