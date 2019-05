Sukeľ si miesto v elitnej formácii užíval: Naše sebavedomie môže ísť hore

Gólové vzplanutie, presvedčivý výkon, víťazstvo a k tomu výborná atmosféra.

Hokejisti Slovenska odohrali proti Veľkej Británii prípravný zápas, ktorý môže pomôcť ich sebavedomiu. Duel si užil aj jeden zo šiestich slovenských strelcov Matúš Sukeľ, ktorý nastúpil v elitnej formácii s Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom.

Sukeľ zaskočil v prvom útoku za Libora Hudáčka a s novými kolegami z útoku si rozumel. Ich formácia si často vytvorila tlak, strelila dôležité góly na 2:0 a 3:1. "Som rád, že som dostal takú príležitosť. Užil som si to a všetci sme radi, že konečne padlo viac gólov. Naše sebavedomie môže ísť hore a to je naozaj dôležité, keďže MS sú už o pár dní. Briti hrali nepríjemne, najmä v druhej tretine boli miestami až zákerní, takže to nebol jednoduchý zápas," konštatoval Sukeľ.

Slováci strelili nováčikovi A-kategórie šesť gólov, čím dali čiastočne zabudnúť na chabú streleckú efektivitu z nedávnych zápasov. Potešiteľný bol aj fakt, že sa do streleckej listiny zapísalo šesť hráčov zo všetkých štyroch formácií. "Svedčí to o tom, že máme vyrovnaný tím. Výborne hrali aj hráči, ktorí sa k nám nedávno pripojili. V našej formácii sme pozitívne vnímali podporu obrancov, pri ofenzíve je v druhej vlne vždy dôležitý štvrtý hráč," uviedol Sukeľ.

Pozitívnej odozve publika sa počas zápasu i po ňom tešil celý tím. Diváci na zaplnenom popradskom štadióne skandovali mená viacerých hráčov i trénera Ramsayho, no najväčšie ovácie smerovali na Tomáša Tatara. Ten sa na víťazstve 6:1 podieľal jedným gólom a sebaistým výkonom, ktorý sa divákom páčil. "Ďakujem im, je to pocta. Popradské publikum bolo skvelé, ja si veľmi užívam atmosféru na Slovensku. Potvrdzuje sa, že sme hokejová krajina a ľudia tu milujú hokej," poznamenal.

Slovenských reprezentantov čakal po sobotnom zápase s Veľkou Britániou krátky oddych. Po ňom sa opäť stretnú v Košiciach a v utorok absolvujú generálku na MS v Michalovciach proti Nórsku. Generálny manažér Miroslav Šatan po zápase potvrdil, že záverečné zmeny v nominácii nastanú práve po zápase s Nórmi. "Po tom bude známa finálna nominácia. Do tímu môže ešte pribudnúť útočník Michal Krištof, ktorý mal ešte klubové povinnosti vo Fínsku. Akonáhle skončí, posnažíme sa ho dostať čo najskôr do tímu," uviedol Šatan, ktorý zároveň priznal, že v kádri pre MS bude zrejme figurovať 14 útočníkov, 8 obrancov a 3 brankári.