Súdny exekútor o veľkej zadĺženosti Slovákov: Finančná gramotnosť ľudí je na nulovej úrovni

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR po obedňajšej prestávke vypočul ďalších dvoch uchádzačov o post ústavného sudcu Borisa Gerberyho a Martinu Jánošíkovú.

Obaja sa uchádzali o tento post pred februárovou voľbou v parlamente.

Súdnemu exekútorovi Borisovi Gerberymu poslanci položili otázku o veľkom množstve exekúcií. Zastavenie nevymožiteľných starých exekúcií je podľa Gerberyho jedným z riešení tejto situácie. Poukázal aj na skutočnosť, že finančná gramotnosť ľudí je podľa neho na nulovej úrovni. "Ľudia často podliehajú reklamným kampaniam alebo snahe mať niektoré materiálne veci, bez ohľadu na to, či sú pre nich potrebné, nepotrebné, či reálne dokážu zaplatiť tie veci," uviedol s tým, že ľudia často podľahnú tlaku konzumnej spoločnosti, čím pristupujú k nemožnosti splácať svoje dlhy.

Gerbery tiež dodal, že deti by nemali byť dlžníkmi, v tomto prípade by mal podľa neho vyhrať "zdravý rozum". "Dieťa nemôže byť zodpovedné za nečinnosť svojich rodičov," uviedol. Do funkcie ústavného sudcu ho navrhla Slovenská komora exekútorov.

Jánošíkovú, ktorá sa profesijne venuje európskemu právu, nominovala Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pri svojom predstavení uviedla, že môže zúročiť svoje praktické skúsenosti na zlepšenie fungovania Ústavného súdu SR.

Podľa Jánošíkovej je nepochybne potrebné chrániť nezávislosť súdnej moci a táto otázka má byť súčasťou materiálneho jadra ústavy. V prípade rozhodnutia Ústavného súdu SR o nesúlade ústavného zákona s ústavou v súvislosti s previerkami sudcov však podľa nej vyplynula otázka, či neexistovala iná možnosť riešenia tejto veci.