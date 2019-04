Slováci majú milión nevymožiteľných podlžností: Komu zrušia exekúcie?

Vymáhanie exekúcií starších ako päť rokov by sa podľa vládou schváleného návrhu zákona malo od budúceho roku pozastaviť.

Chcú tak odľahčiť súdy a zároveň aj pomôcť ľuďom, ktorí tieto podlžnosti nemajú možnosť splácať. Aké podmienky musia byť splnené, aby sa exekúcia mohla zrušiť?

V súčasnosti je na súdoch vedených zhruba 2,6 milióna takzvaných starých exekúcií spred viac ako piatich rokov. Schválená legislatíva chce väčšinu z nich zrušiť. Keby ich totiž vymáhali dnešným tempom, ukončenie by podľa ministertva spravodlivosti trvalo 12 rokov. Zrušenie sa bude týkať iba exekúcií začatých pred 1. aprílom 2017, ale nie úplne všetkých.

Nebude možné zrušiť exekúciu napríklad na výživné na dieťa. Zákon ešte bude musieť prejsť legislatívnym procesom a ak prejde parlamentom, mal by platiť od začiatku budúceho roka. Opatrenie by malo štátnu kasu stáť 40 miliónov eur. Nepokračovať vo vymáhaní niektorých podlžností sa rieši už dlhšiu dobu.

„V posledných týždňoch a mesiacoch sa výrazne množia prípady, kedy sa súdni exekútori stretávajú s uvádzaním plánovanej exekučnej amnestie ako s dôvodom nesplácania svojich dlhov zo strany osôb v exekúcii,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Táto zmena však rozhodne neznamená, že by ľudia mali prestať splácať svoje dlhy a spoliehať sa na ich odpustenie.

Tieto exekúcie sa zastavia

- Začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017

- Plynie rozhodná doba (5 rokov) a dlžník nemá majetok ani na zaplatenie trov konania

- Netýka sa dlhov na výživnom, plnení vymáhaných v inom konaní, dlhov

vzniknutých pri financovaní z prostriedkov Európskej únie (podľa jednej

alternatívy ani dlhy zdravotnej poisťovni)

- Nezastavia starú exekúciu, ak bola v posledných 18 mesiacoch zaplatené suma aspoň 15 eur

- Po zastavení exekúcie bude môcť veriteľ požiadať o začatie novej (nejde o amnestiu)

Ľudia začnú znovu pracovať

Martin Halás za Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív Otvoriť galériu Martin Halás Zdroj: anc

Je to dobrý krok, v rámci exekúcií boli ľudia často chytení do pasce chudoby. Veľa z nich ani nepracovalo, pretože príjem by im išiel na dlhy. Exekúcie sa týkajú aj veľkého počtu seniorov.

Nie je to spravodlivé

Nie je však spravodlivé, ak sa má opatrenie týkať iba ľudí, ktorí neplatili, a nie aj takých, čo časť zaplatili. Takéto kroky by skôr mali byť nastavené na systémový nástroj, ako chceme oddlžiť seniorov, ľudí, čo môžu pracovať a podobne. Takéto podmienky vytvárajú pocit nespravodlivosti a špekulovania.

Mesačný príjem vám exekútor nemôže vziať celý

- V exekúcii máte nárok na 100 % životného minima na seba

- Na 50 % životného minima na vyživované osoby, ak poberáte dôchodkovú dávku

- Na 25 % životného minima, ak nepoberáte dôchodkovú dávku

- Od 1. 7. 2018 je životné minimum suma 205,07 eur

Príklad 1

Ste zamestnaná osoba mimo manželského zväzku a staráte sa o tri nezaopatrené deti. Nepostihnuteľná suma na vašu osobu je 205,07 a na každé dieťa 51,277. Spolu teda 205,07 + 3x (51,277) = 358,901. Bez ohľadu na výšku dlhu z vášho mesačného príjmu vám exekútor môže zrážať len toľko, aby vám na účte ostávalo 358,901 eura každý mesiac.

Príklad 2

Poberáte starobný dôchodok, máte manželku a nemáte deti. Nepostihnuteľná suma na vašu osobu je 205,07 a na manželku 102,54. Spolu teda 205,07 + 102,54 = 307,61. Bez ohľadu na výšku dlhu vám po zrážke exekútora musí na účte ostať 307,624 eura každý mesiac

Kto je vyživovaná osoba

Za vyživované osoby sú považované manžel alebo manželka a deti dlžníka. Manžel/manželka sú považovaní za vyživované osoby aj v prípade, že majú vlastný príjem, a to bez ohľadu na druh a výšku vlastného príjmu. Druh, družka nie sú vyživovanými osobami.

Útoky sú časté

Miroslav Paller, prezident Slovenskej Komory exekútorov

Exekútori sa takmer denne stretávajú s nenávistnými prejavmi voči svojim osobám i celému stavu. Výnimkou nie sú ani fyzickéútoky, keď napríklad vlani na jeseň na nášho dlhoročného kolegu zaútočili prítomní priamo pri výkone jeho činnosti. Podal však trestné oznámenie a takýmto spôsobom budeme postupovať aj v ďalších prípadoch, kedy sa súdni exekútori stanú terčom slovných či fyzických útokov.

Na toto vám môže stiahnuť exekútor:

- Zrážka zo mzdy a iných príjmov

- Prikázanie pohľadávky - z účtu v banke

- Predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností

- Predaj cenných papierov, podniku

- V niektorých prípadoch zadržanie vodičského preukazu