Oliver († 17) zomrel pri stavaní mája, otcovi vydýchol v náručí: Zlá predtucha babky

Taký smutný máj nikdy nezažili! Dedinčania v Brezovici (okres Tvrdošín) si tohtoročné stavanie májov budú pamätať veľmi dlho. Celý deň husto pršalo, zem bola rozmočená, ale partiu mladých chlapcov to neodradilo od toho, aby dodržali krásne oravské tradície svojich otcov a starých otcov.

Oliver Hajdúk († 17) ich spolu s partiou v utorok večer postavil už niekoľko a ten ďalší mal stáť pred domom kamarátky Veroniky (18). Práve tam sa však stala tragédia, pri ktorej gymnazista prišiel o život.

Ľudové zvyky hovoria, že dievčinám, ktorým postavia máj, sa bude dariť v manželstve a budú mať šťastný život. Oliver († 17) šiel v utorok stavať máj spolu s partiou aj s otcom Jaroslavom. „Vedel, do čoho ide, videl to už pred rokom, lebo staval máj svojej sestre. Manžel sa rozhodol, že pôjde s nimi, predsa len sú to ťažké vysoké stromy a potrebovali, aby im pri tom pomohli aj starší. Postavili niekoľko májov. Potom ich nechal samých, pretože sa mu zdalo, že sú obozretní,“ hovorí mama Soňa (43), ktorá pri tragédii prišla o jediného syna.

Otec Jaroslav je otrasený a ťažko nachádza slová. Bol to on, kto držal v posledných chvíľach života svojho milovaného syna za ruku.plače muž, ktorý do smrti nezabudne na posledné minúty, keď videl syna živého. Oliver sa totiž krátko pred tragédiou vrátil domov, aby si prezul topánky, ktoré mal úplne rozmočené.

Posledné slová

Jaroslav netušil, že svojho syna vidí naposledy. „Ja som už spala, ale muž bol hore a kričal na Olivera z okna - buď opatrný, rozostavajte sa správne. Odpovedal mu – oci, jasné, ja viem. Posledné, čo manželovi povedal bolo, že ešte majú pred sebou štyri máje. Viac sme ho už živého nevideli,“ plače nešťastná matka, ktorá si nedokáže bez svojho milovaného syna predstaviť ďalší život.

Tešili sa, že keď je najmladší, zostane žiť v Brezovici a dom zostane jemu. To, že dedičom je najmladší syn je tiež tradícia, ktorú Brezovičania dodržiavajú. Soni teraz zostali už len dve dcéry, staršia Svetlana (22), ktorá žije už mimo rodičovského domu a mladšia, Oliverova dvojička, Jas­mína (17).

„Nikdy by mi nenapadlo, že raz domov nepríde. Neviem si predstaviť, že ho nikdy neuvidím, že tu zrazu nie je. Keby sa nedodržiavala tá tradícia takto, mohol tu ešte byť! Dnešní mladí muži nie sú takí zdatní ako boli chlapi v ich veku pred päťdesiatimi rokmi. Tí pracovali v lese a boli na robotu s drevom zvyknutí. Nie je to správne, aby sa tradície takto dodržiavali bez toho, aby na to dozerali povedzme hasiči, alebo aby niekoho zavolala obec,“ plače sestra Svetlana.

Osudný úder

Čo sa presne stalo v osudnú noc, je predmetom vyšetrovania. Podrobnosti nepozná ani Daniel (48), otec Veroniky, pre ktorú osudný máj chlapci stavali. „Neviem nič, keď som sa zobudil, máj už na Olivera spadol. Prišiel ho postaviť Veronike. Moja dcéra sa z toho ťažko spamätáva a je to kruté aj pre nás, budeme to mať navždy pred očami, stalo sa to pred naším domom,“ hovorí zronene Daniel.

Rodičia vedia podrobnosti strašnej udalosti len z rozprávania. „Bola rozmočená hlina, neudržalo to ten máj a on padal. Boli pri ňom akurát traja, dvaja stihli uskočiť, ale Oliver bol zohnutý a už to nestihol. Spadlo mu to rovno na hlavu. Napriek tomu, že ho záchranári oživoval, môj syn zomrel,“ plače mama Soňa. Jej manžel Jaroslav šiel na miesto tragédie ako prvý, lebo ho zavolali susedia. Celý čas držal svojho milovaného syna za ruku a napriek tomu, že veril, že jeho syna lekári zachránia, hodinové oživovanie skončilo neúspešne.

Ako došlo k neštastiu

1. Partii mužov zostávalo postaviť ešte štyri máje

2. Zem bola po daždi mokrá a nestabilná

3. Po zasadení mája do zeme ho pôda neudržala

4. Kmeň začal padať

5. Dvaja z partie mužov sa stihli uhnúť, Olivera zasiahol kmeň do hlavy

Zlá predtucha babky

Babka Ľudmila (65) nechcela, aby Oliver šiel pomáhať pri stavaní májov. „Mala som zlú predtuchu, hovorila som mu, že nech nejde, že celý deň pršalo, je prechladnutý a pomáhal pri prerábke,“ rozpráva pomedzi slzy Ľudmila. Oliver ale cítil, že je to jeho povinnosť. „Už sa mi nikdy nevráti! Bol to chlapec, ktorý veľa objímal, dával nám veľa radosti, dával rodine. Všetci sme ho nesmierne milovali,“ dodala Ľudmila.