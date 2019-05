Záhadná smrť otca († 53) troch detí v Námestove: Spadol Ján z 3. poschodia budovy polície?

Nepochopiteľná tragédia. Ján z obce Breza (okr. Námestovo) podľa TV JOJ pravdepodobne spadol z 3. poschodia policajnej stanice. Otec troch detí vážnym zraneniam podľahol v trstenskej nemocnici. Zronená rodina je rozhorčená a nevie si vysvetliť, ako k takémuto nešťastiu mohlo dôjsť v budove polície.

O prípade ako prvá informovala komerčná televízia. Jánovi bratia sú zúfalí, zo všetkých síl sa snažia dopátrať, čo sa v budove vlastne odohralo. „Myslíme si, že bol nátlak od polície a spácha l samovraždu,“ vraví brat mŕtveho Martin Joštiak. Jeho súrodenec Peter však neverí, že by takýmto hrozným činom niečo riešil. „Neexistuje! On nepil ani nedrogoval, bol pokojný. To je cirkus, to nie je normálna vec. On z 3. či 4. poschodia spadol a bolo po ňom, dnes zomrel,“ povedal v utorok Joštiak.

Nebohého Jána mali na polícii vypočúvať kvôli drevu. „Vypovedal ohľadne roboty, len nevieme, či bol na neho nátlak,“ zopakoval brat nebohého. „Pýtal som sa policajta, či tam majú kamerový systém, že nie,“ dodal Joštiak.

Podľa hovorcu Lesov SR Pavla Machavu dolnokubínska polícia vyšetruje podozrivé manipulácie s drevom.“ Tie sa mali diať na expedičných skladoch v Oravskej Polhore a škoda sa odhaduje predbežne na 80-tisíc €, niekoľko pracovníkov expedičného skladu bolo v tejto súvislosti predvedených na výsluch,“ vysvetlil Machava.

Bratia nebohého sú presvedčení, že nemal dôvod sa zabiť. Podľa nich bol finančne zabezpečený, aj rodinu mal v poriadku. Podľa komerčnej televízie ťažko zraneného muža previezli do trstenskej nemocnice, kde zraneniam podľahol. Prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.