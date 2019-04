Adrianu († 39) z Nových Zámkov zabil šialenec s kyselinou: Zachytila útok pred panelákom kamera?

Obrovská hrôza je stále neobjasnená! Útok kyselinou na Adrianu († 39) z Nových Zámkov už od piatka rezonuje vo verejnosti.

Mladú ženu okolo pol šiestej ráno pri vychádzke so psom zatiaľ neznámy útočník polial žeriavinou do tváre. Adriana si ešte v obrovských bolestiach stihla sama zavolať záchranku a volala aj svojej matke. Žiaľ, boj o život o pár hodín v nemocnici prehrala. Páchateľ polícii stále uniká. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bolo to ráno ako každé iné. Adriana († 39) zobrala svojho jorkšíra na prechádzku, v byte na 7. poschodí zatiaľ pokojne spala jej jediná dcéra Lucia (19). Aká hrôza sa udeje v najbližších minútach, nikto nečakal ani v tom najhoršom sne. Okrem muža s plechovkou v ruke. Ten na Adrianu čakal pri paneláku oproti. Oblečený v čiernej bunde a so šiltovkou na hlave jej vyšplechol kyselinu rovno do tváre.

Žena si ešte stihla zavolať záchranku a matke. O pár hodín v nemocnici zomrela. „Polícia prijala v piatok ráno po pol šiestej oznámenie, že na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch neznáma osoba poliala neznámou žieravou látkou na tvári ženu venčiacu psa, 39-ročná poškodená si sama privolala pomoc. So zraneniami bola prevezená do nemocnice, kde však aj napriek poskytnutej starostlivosti zomrela,“ informovala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.

„Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre zabitie. Na objasnení prípadu intenzívne pracujú policajti z viacerých okresov,“ dodala hovorkyňa. Momentálne vypočúvajú svedkov a vyhodnocujú zábery z bezpečnostných kamier. Podľa zistení Nového Času však na záberoch vidno len tmavé postavy, keďže v tom čase bola ešte tma. Kamera nad vchodom, pred ktorým sa tragédia odohrala, útok nezachytila.

Útok z pomsty?

Podľa susedov bola Adriana veľmi milá a príjemná žena, so svojou dcérou Luciou mali vynikajúci vzťah. „Bola veľmi pekná a niekedy som si ich aj mýlil, ktorá je ktorá,“ povedal jeden zo psičkárov, ktorý sa s nimi zvykol rozprávať.

„S nikým sa tu nekamarátila, nebývali tu dlho. Nežili si zle, bolo vidno, že majú peniaze. Problémy jej robil však bývalý priateľ z Komárna. Mali predtým spolu aj nejaké podnikanie, rozišli sa v zlom, vraj na seba podávali aj trestné oznámenia. On sa nikdy nezmieril s rozchodom,“ vyjadrila sa známa obete s tým, že to mohol byť motív. Na tejto verzii pracujú podľa zistení Nového Času aj vyštrovatelia, bližšie informácie však neposkytujú

Spomínaný bývalý partner sa v mieste svojho bydliska už niekoľko dní nenachádza. Podľa svedectiev útočníkom nebol Adrianin bývalý priateľ, ale neznámy muž. Je však možné, že to robil na objednávku. Jej priateľa sa nepodarilo doteraz nájsť. Podľa náčelníka mestskej polície Jozefa Tökölyho sa však ľudia v Nových Zámkoch nemajú čoho obávať, všetko smeruje k tomu, že to bol útok na objednávku.

„Ona nevedela označiť útočníka, nevedela povedať ani to, či to bol muž, alebo žena. Záchranári ju vyzliekli a naložili do sanitky, už vtedy sa jej začalo zle dýchať,“ opisuje jeden zo susedov udalosti, ktoré sa diali po útoku. Adrianina dcéra a matka sú na tom veľmi zle psychicky. Lucia s mamou žili nejaký čas v Amerike, nikto z okolia si nedokáže predstaviť, ako sa s tým nešťastné dievča vyrovná.