Nepočujúca učiteľka Diana: Po zrážke s električkou prišla o časť lebky! Dojímavá spoveď priateľa Juraja

Ortieľ bol krutý! Nepočujúcu Dianu (44) z Bratislavy v decembri minulého roka zrazila električka. Utrpela zlomeninu lebky, opuch a krvácanie do mozgu. Po strašnej havárii jej lekári nedávali šancu a tvrdili, že bude ležiacou pacientkou.

Jej priateľ Juraj (37) sa však postavil osudu, nevzdáva sa a verí, že do konca roka jeho láska zvládne aj ľahkú turistiku v horách a raz aj návrat do školy. Bojovnosť priniesla prvý výsledok - už vie s malou pomocou prejsť po byte! Pomohli by rehabilitácie v špecializovaných rehabilitačných centrách. Tie však nehradí poisťovňa a mesiac v nich stojí okolo osemtisíc eur.

Obdivuhodný vzťah dvoch ľudí preveril osud skutočne náročnou skúškou. Krátko pred minuloročnými Vianocami sa v sekunde zmenil život Diane (44), nepočujúcej športovkyni, učiteľke, no aj jej priateľovi Jurajovi (37) a celej rodine. Dianu zrazila električka. Po vážnom úraze so zlomeninou lebky, s opuchom a krvácaním do mozgu jej nedávali šance na hodnotný život. Lekári sa vyjadrili, že ostane ležiacou pacientkou.

„Dnes už s pomocou prejde po byte,“ opisuje Juraj, ktorý sa vzdal práce, aby sa mohol o svoju lásku starať. Striedajú sa pri nej s Dianinou mamou a so sestrou 24 hodín denne už niekoľko mesiacov. „Snažím sa prispôsobiť potrebám Dianky,“ prezradil. Juraj si dal tohtoročné predsavzatie, že do konca roka sa Diana naučí chodiť natoľko, že spoločne absolvujú ľahšiu zimnú turistiku. Celé roky to bola ich spoločná vášeň. „Dianka má v rámci možností plnohodnotný život, môže sa pohybovať, pozerá televíziu, najmä vedomostné kvízy. Rada číta, a to úplne všetko,“ prezrádza Juraj s tým, že robí pokroky napriek tomu, že veľa vecí, ako napríklad jesť či piť, sa musela učiť znova.