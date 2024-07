Bolestivý osud mamičky Nikoly: Dostala zákernú rakovina a ostala bez príjmu! Jej príbeh vám vtisne slzy do očí

Bojuje o život! Nikole Wagnerovej (32) z Košíc sa posialo telo modrinami a cítila obrovskú únavu. Jej obavy vystriedal vo februári šok, pretože jej diagnostikovali myeloblastovú leukémiu. Tento mesiac podstúpila transplantáciu kostnej drene. Jedinú dcérku, milovanú Nikolku (6), má v striedavej starostlivosti. Mimoriadne náročné obdobie jej života ešte viac komplikuje fakt, že ostala bez príjmu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Všetko sa to začalo pred pár mesiacmi. Nikolina mamina Martina (50) na to spomína, akoby to bolo včera. „Bola veľmi unavená a na tele sa jej tvorili modriny. Skončila na pohotovosti a následne v nemocnici,“ hovorí tíško o trápení dcéry. Nikola ju doplnila s detailmi toho, ako jej lekári zistili zákerné ochorenie.

„Dňa 14. februára mi diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu. Odvtedy sa mi svet prevrátil hore nohami,“ rozhovorila sa Nikola, ktorej sa vtedy začal boj o holý život. Podstúpila transplantáciu kostnej drene, ktorá bola enormne dôležitá. Posledné dni boli pre ňu náročné.

„Som vyčerpaná. Cítim, že je to iné, ako keď som prvýkrát opustila oddelenie JIS na onkologickom oddelení. Mala som energiu na rozdávanie. Teraz cítim, že jej mám tak akurát do večera a už aj to sa veľakrát premáham, aby som ešte nezaspala. Po transplantácii sa to, dúfam, zlepší,“ opísala mladá žena, ako sa vtedy cítila.