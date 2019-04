Šialenec polial Adrianu († 39) kyselinou: Jej dcéra sa po tragédii zrútila

Obrovská hrôza! Len tak sa dá nazvať brutálny incident, ktorý sa odohral v piatok skoro ráno v Nových Zámkoch. Adriana († 39) išla venčiť psa, keď jej neznámy útočník vylial na tvár kyselinu.

Matka 19-ročnej Lucie si v obrovských bolestiach ešte stihla sama privolať záchranku, ktorá ju previezla do nemocnice. Napriek obrovskej snahe lekárov o pár hodín skonala. Jej jediná dcéra sa po oznámení tejto strašnej správy zrútila. S mamou boli na seba veľmi naviazané a neskutočne ju ľúbila. Po útočníkovi intenzívne pátrajú.

Keď išla Adriana († 39) v piatok ráno pred pol šiestou venčiť svojho yorkshira, jej dcéra Lucia (19) doma spokojne spala. Netušila, že len pár metrov od domu, v ktorom žili, sa odohrávala neopísateľná hrôza. Adrianu pred domom jej matky, ktorá žije neďaleko, neznámy útočník polial kyselinou.

Hoci si podľa našich informáciía dokonca aj svoju mamu, ktorá k dcére zakrátko dobehla,. „V ranných hodinách prijali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch pacientku, ktorá bola poliata neznámou žieravinou v tvárovej časti. Spôsobila jej ťažké poranenie s následným zlyhaním životných funkcií vedúcich k úmrtiu,“ potvrdil Ivan Podolský, hovorca Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Na dolapení páchateľa už pracujú muži zákona, ktorí sa počas dňa na miesto incidentu vrátili niekoľkokrát a prehľadávali celé okolie vrátane smetných nádob.

„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin zabitia. Na objasnení prípadu intenzívne pracujú policajti z viacerých okresov. K motívu sa však momentálne nebudeme vyjadrovať,“ uviedla Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.

Videla útočníka

Novému Času sa podarilo skontaktovať so psičkárkou, ktorá sa len pár minút pred útokom pozerala do očí pravdepodobnému páchateľovi. „Išla som ráno o piatej ako vždy so psom von. Už som sa vracala, ale môj pes štekal a bol nervózny. Vždy si všímam ľudí, zdržuje sa tu veľa bezdomovcov a feťákov, tak som ostražitá. Zbadala som, že oproti paneláku, kde býva Adri, stojí nejaký muž,“ hovorí o tragických ranných udalostiach svedkyňa, ktorá dodáva, že muž mal na sebe tmavú bundu, šiltovku a držal nejakú plechovku.

„Vyzeral úplne ako nejaký bezdomovec, možno narkoman. Aj som chcela na neho zakričať a odohnať ho, neviem, prečo som to neurobila, išla som už domov,“ pokračuje svedkyňa. Z jej ďalších slov mrazí. „Adri práve vychádzala z paneláka, stretli sme sa, telefonovala, tak sme sa len pozdravili. Išla smerom k neďalekému paneláku, kde býva jej mama, a ten muž tiež. Mal na ňu dobrý výhľad, určite na ňu striehol,“ vraví a pripája opis muža, ktorý dala aj polícii: „Mal asi 170 cm, bol chudý, mal tmavú bundu a tmavú šiltovku. Pýtali sa, či to nebol jej bývalý priateľ, ale nebol to on, toho poznám. Myslím si, že si tohto na to najal, mala s ním problémy.“

Adriana žila podľa slov susedov len pre svoju dcéru. „Mali spolu úžasný vzťah, kamarátsky. Bola veľmi krásna a veľmi milá, mali sa dobre. Mala problémy s bývalým priateľom z Komárna, robil jej zle,“ zhodnú sa susedia. Podľa zistení Nového Času aj policajné vyšetrovanie smeruje práve k jej bývalému priateľovi.

Výška: 170 cm

Postava: chudá

Oblečenie: tmavá bunda a tmavá šiltovka, bledé rifle, bledé tenisky

Na mieste zostali jej veci

Po incidente zostalo na mieste činu ležať oblečenie. Podľa informácií Nového Času patrili bunda, tenisky i mikina nebohej žene. Je možné, že po príchode na miesto z nej veci dali dole záchranári, pre prípad, že by mohli byť zasiahnuté žieravinou.