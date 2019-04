Vyšetrovanie popravy novinára a jeho snúbenice: Polícia hľadá vražednú zbraň

Veľký zvrat vo vyšetrovaní chladnokrvnej vraždy mohol priviesť policajtov na novú stopu.

Včerajšia výpoveď Miroslava Marčeka všetkých prekvapila. Obvinený, ktorý doteraz figuroval v prípade len ako šofér, sa mal priznať, že osudné rany vystrelil na dvojicu práve on. Následne ho previezli do Veľkej Mače a Sládkovičova. Navštíviť mali aj miesto jeho trvalého bydliska v Kolárove, kde hermeticky uzatvorili most. „Videl som, ako hľadajú niečo pri rieke Váh,“ povedal Novému Času jeden zo svedkov policajnej razie. Nie je vylúčené, že tam mohol útočník zahodiť vražednú zbraň.

Na miesto v piatok ráno prišli aj policajní potápači, ktorí hľadajú vo Váhu ďalšie stopy.