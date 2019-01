Česi chcú ochrániť tisícky ľudí po brexite: Nechcú, aby sa dostali do pozície občanov tretích krajín

Návrh zákona, ktorý má po brexite ochrániť tisíce Britov žijúcich v Českej republike, a v dôsledku toho aj pomôcť 40.000 Čechov žijúcich a pracujúcich v Británii, schválila v pondelok česká vláda a posiela ho parlamentu.

V prípade "tvrdého brexitu", teda keby Británia na konci marca opustila Európsku úniu bez dohody, by bez špeciálneho zákona hrozili týmto ľuďom problémy, konštatoval spravodajský server iDNES.cz. "V tej chvíli by sa britskí občania na území Českej republiky dostali do pozície občanov tretích krajín a to by samozrejme znamenalo obrovské komplikácie pre nich a recipročne by to znamenalo komplikácie pre našich občanov vo Veľkej Británii," povedal minister vnútra a predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček.

Osoby, o ktoré ide, by v ČR bez prijatia vládneho návrhu pocítili obmedzenie voľného prístupu na trh práce či to, že by prestali byť súčasťou zdravotného a sociálneho systému. Vláda bude od poslancov chcieť, aby zákon schválili v zrýchlenom prerokúvaní počas jediného čítania.

"Briti budú veľmi starostlivo sledovať, ako sa my zachováme k ich občanom a preto sme pripravili tento návrh zákona. Ten zavádza prechodné obdobie do konca roku 2020 a počas tohto obdobia sa zachovávajú práva britských občanov v Českej republike z hľadiska povolenia k trvalému pobytu, uzavieraniu manželstva, žiadania o občianstvo, dôchodkového pripoistenia, pracovných povolení a uznávania kvalifikácií," povedal Hamáček.

Holandská vláda oznámila v pondelok, že umožní britským občanom žijúcim v Holandsku zostať v krajine 15 mesiacov v prípadne brexitu bez dohody. Prechodné obdobie sa bude týkať Britov a ich rodín žijúcich legálne v Holandsku k 29. marcu, keď by Británia mala EÚ opustiť. Briti žijúci v Holandsku v čase brexitu viac ako päť rokov budú môcť požiadať o trvalý pobyt. Tí, ktorí žijú v krajine menej ako päť rokov, budú môcť požiadať o povolenie na pobyt na kratšiu dobu, dodáva agentúra AP.