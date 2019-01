Ak nepoznáte TOTO, do lesa ani nechoďte! Odborník radí: Patrí to k základnej výbave každého turistu

Po napadnutí snehu sa v prírode objaví množstvo stôp. V našich lesoch môžeme najčastejšie objaviť stopy zajacov, srnčej, diviačej či jelenej zveri. Z predátorov sú to líščie, vlčie, rysie a niekedy aj medvedie odtlačky.

„Hlavne turisti by mali rozoznať základné stopy zvierat. Myslím, že tieto poznatky by mali byť v základnej výbave ľudských vedomostí,“ povedal prírodovedec Miroslav Saniga. Podľa ochrancu prírody Jaroslava Slašťana sa stretneme v prírode skôr so stopami ako so samotnou zverou. „Po starostlivom sledovaní nám môžu prezradiť nielen ich pôvodcu, ale aj mnoho informácií o jeho správaní,“ doplnil Slašťan. Ako vyzerajú rôzne zvieracie stopy a ako ich rozoznať?

Medveď hnedý

Zanecháva nápadne veľké stopy, v ktorých je zreteľne vidieť 5 prstov a silné pazúry. Hoci majú variabilnú veľkosť, ťažko si ich pomýlite. Veľkosť jeho stôp sa odlišuje najmä v závislosti od podkladu, ale aj od veku, hmotnosti a pohlavia.

Vlk obyčajný

Stopa dospelého vlka zodpovedá veľkosti stope veľkého psa. Hoci sa veľmi podobajú, častým poznávacím znakom je, že vlk má dva krajné prsty výrazne posunuté za predné. Vlk má stredné prsty vzadu často zrastené.

Rys ostrovid

Šelma zanecháva nápadne veľké šľapaje okrúhleho tvaru priemeru 7 - 9 cm. Jeho pazúry sa pri chôdzi i behu zaťahujú, preto ich v stope nie je vidieť. Pri úteku dokáže robiť až 7-metrové skoky. Stopa rysa a mačky divej sa líši len veľkosťou.

Veverica obyčajná

Vytvára charakteristické rozloženie šľapají, kde sa dlhšie zadné nohy dostávajú pred predné. Stopová dráha sa končí obyčajne na strome.

Zajac poľný

Šľapaje zadných nôh sú väčšie a často odtláča aj celé chodidlo. Mnohokrát zanecháva odtlačky dlhých chodidiel zadných nôh a tesne pred nimi je vidieť dvojicu šľapají predných nôh.

Jeleň lesný

Jeho stopy sa tiež nedajú zameniť s rozmermi a tvarom stôp iných druhov kopytníkov žijúcich u nás. Na tvrdšom podklade jeleň zreteľne odtláča len 3. a 4. prst, ktoré sú rovnako veľké. Malý 2. a 5. prst majú jelene posunuté vyššie a dozadu, 1. prst chýba.

Diviak lesný

U diviaka je 2. a 5. prst dobre vyvinutý a pri chôdzi sa okraje jeho ratíc dotýkajú zeme a odtláčajú sa v stope za raticami stredných prstov a bokom od nich. V stope diviaka sú takmer za všetkých okolností zreteľné paratice.

Líška hrdzavá

Stopa líšky býva podlhovastá s výraznými odtlačkami pazúrov. Pri kluse líšky vzniká typická čiarová stopová dráha. Na vysokom snehu môže zanechávať stopu aj dlhý chvost. Pre psovité šelmy (vlk, líška) sú typické odtlačky len štyroch prstov.