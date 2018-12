Nátlak na Trumpa: Zmení názor na odchod amerických vojakov zo Sýrie?

Vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham chce presvedčiť prezidenta Donalda Trumpa, aby ešte dôkladne premyslel svoj plán odchodu amerických vojakov zo Sýrie.

Blízky Trumpov spojenec to dnes povedal pred večerou s prezidentom v Bielom dome, informovala agentúra Reuters. Podľa Grahama by USA mali nechať v Sýrii aspoň časť svojich síl. "Chcem viesť vojnu na území nepriateľov, nie na našom," povedal Graham v rozhovore poskytnutom pre televíznu stanicu CNN.

Hoci je oslabená, predstavuje podľa vplyvného senátora teroristická organizácia Islamský štát (IS) prinajmenšom na severovýchode Sýrie stále nebezpečenstvo. "Preto je potrebné, aby sme v Sýrii nechali časť našich vojsk," dodal. Stiahnutie všetkých amerických vojakov by podľa Grahama umožnilo radikálom z IS preskupiť svoje sily, zradili by bojovníkov kurdských milícií, ktorí sú spojencami Washingtonu a zvýšila by sa schopnosť Iránu ohroziť bezpečie Izraela.

Senátor chce Trumpa presvedčiť, aby "si sadol so svojimi generálmi a znovu premyslel, ako to urobiť". "Spomaliť to. Uistiť sa, že to urobíme správne. Uistiť sa, že sa IS nikdy nevráti. Nevydať Sýriu Iráncom," vysvetlil člen branného výboru amerického senátu. V Sýrii pôsobí asi 2000 amerických vojakov, ktorí v boji proti IS podporujú arabsko-kurdskú koalíciu SDF, ktorej hlavnou súčasťou sú kurdskej milície YPG.

Turecko však YPG považuje za teroristickú organizáciu napojenú na separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá pôsobí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stiahnutí amerických vojakov zo severu Sýrie začne proti YPG ofenzívu. Kvôli hroziacej invázii Turecka do Sýrie si dnes s tureckým prezidentom Erdoganom telefonovala nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ministerská predsedníčka vyzvala Turecko k zdržanlivosti a zodpovednej reakcii na plánovaný odchod Američanov zo Sýrie. Erdogan a Merkelová sa podľa agentúry DPA zhodli, že organizácia Islamský štát naďalej zostáva "významným nebezpečenstvom".