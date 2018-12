Prezident Donald Trump si servítku pred ústa nedáva: Toto označil za bezvýznamnú udalosť

Americký prezident Donald Trump označil v nedeľu rezignáciu vysokopostaveného činiteľa v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) Bretta McGurka za bezvýznamnú udalosť.

Informovala o tom agentúra DPA. Brett McGurk odstúpil v sobotu v reakcii na Trumpovo rozhodnutie stiahnuť vojakov zo Sýrie. "Bretta McGurka, ktorého nepoznám, vymenoval prezident (Barack) Obama v roku 2015. Mal odstúpiť vo februári (2019), ale odstúpil ešte predtým," uviedol Trump na mikroblogovacej sociálnej sieti Twitter. Podľa neho správy v médiách, ktoré nazval "Fake News", robia z tejto "bezvýznamnej udalosti" "veľkú vec". McGurkova rezignácia nadobudne platnosť 31. decembra. Pred svojou rezignáciou vyhlásil, že trvá na tom, aby Spojené štáty pokračovali v ťažení proti IS v Sýrii. "Chceme zostať v teréne a zabezpečiť v týchto oblastiach stabilitu. Bolo by nerozvážne, ak by sme tvrdili, že hoci je fyzicky kalifát porazený, môžeme (zo Sýrie) už odísť," povedal.

Minulý týždeň McGurk tvrdil, že v súvislosti s bojom proti IS "nemôže nikto vyhlásiť misiu za ukončenú". Diplomat to uviedol iba niekoľko dní predtým, ako zaznelo Trumpovo prekvapujúce oznámenie víťazstva nad IS. McGurkov odchod nasleduje po náhlej rezignácii amerického ministra obrany Jamesa Mattisa, ktorý sa postavil proti stiahnutiu amerických vojakov zo Sýrie, ako aj zníženiu americkej vojenskej prítomnosti v Afganistane. Mattis vyhlásil, že prezident má právo vymenovať niekoho, "ktorého názory viac ladia s vašimi".

Mattis odstúpi z funkcie ministra obrany koncom februára 2019. Trump avizoval, že meno jeho nástupcu oznámi čoskoro. Prezident sa generálovi Mattisovi poďakoval za jeho služby a ocenil, že mu bol nápomocný pri získavaní spojencov a iných krajín, aby prebrali svoj diel vojenských povinností. Republikáni aj demokrati vyjadrili nad Mattisovým odstúpením znepokojenie. Senátori Mitch McConnell a Marco Rubio podľa BBC uviedli, že tento krok vyvoláva obavy a poškodzuje USA na medzinárodnej scéne.