Multiotecko Eddie Murphy ukázal všetkých 10 detí: Prvá spoločná fotografia

Americký herec Eddie Murphy (57) je známy záletník! Počas života si stihol urobiť 10 detí s 5 ženami. Posledný prírastok sa mu narodil len pred tromi týždňami.

Ako správny multiotecko svoje ratolesti pravidelne navštevuje a rozmaznáva darčekmi. Inak to nemohlo byť ani na Vianoce. Herec sa so všetkými svojimi deťmi stretol a urobili si peknú spoločnú fotografiu - prvú so všetkými 10 deťmi naraz. Je na nej aj jeho aktuálna priateľka Paige Butcher (39) s mamou a aj Eddyho mama.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Eddie Murphy

Narodený: 3. apríl 1961 v New Yorku

Vzťahy: 1993 – 2006 manžel modelky Nicole Mitchell Murphy (50)

2006 – 2007 partner speváčky Mel B (43)

2012 - súčasnosť partner herečky Paige Butcher (39)

Deti: 10

Majetok: 105 mil. €