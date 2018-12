Na Zuckerberga sa to valí z každej strany: Washington žaluje Facebook, zvláštna reakcia sociálnej siete

Hlavné mesto Spojených štátov podalo žalobu na spoločnosť Facebook kvôli "laxnej" ochrane osobných údajov, ktorá umožnila britskej poradenskej firme Cambridge Analytica pred rokmi podvodne získať informácie o desiatkach miliónov užívateľov. Médiám to oznámil generálny prokurátor metropoly Washington Karl Racine.

Podľa denníka The Washington Post (WP) predstavuje žaloba prvú významnejšiu snahu amerických úradov potrestať sociálnu sieť za škandál, ktorý prepukol na začiatku roka. "Facebook zlyhal v ochrane súkromia svojich užívateľov a klamal ich ohľadne toho, kto mal prístup k ich dátam a ako boli využívané," ​​citovali médiá Racineovo vyhlásenie.

"Facebook vystavil užívateľa riziku manipulácie, keď umožnil spoločnostiam ako Cambridge Analytica a ďalším aplikáciám tretích strán zhromažďovať osobné dáta bez súhlasu používateľov," pokračoval Racine. Facebook v minulosti vývojárom aplikácií pre svoju sociálnu sieť umožňoval prístup k informáciám nielen o používateľoch danej služby, ale aj o ich priateľoch. Cambridge Analytica sa k menám, obľúbeným stránkam a ďalším informáciám o údajne až 87 miliónoch ľudí dostala cez aplikáciu psychológa Aleksandra Kogana, ktorá sa vydávala za obyčajný osobnostný kvíz. Škandál okolo analytickej spoločnosti vyvolal o to väčší rozruch, pretože podľa médií získané dáta využila pre zacielenie politickej reklamy, a to aj v rámci kampane súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Podľa washingtonskej generálnej prokuratúry zber informácií Cambridge Analytica umožnil "laxný dohľad a zavádzajúce nastavenia súkromia" na facebooku. Britská firma pre politické účely získala údaje o viac ako 340 000 spotrebiteľoch v hlavnom meste USA. Facebook podľa prokuratúry porušil pravidlá o ochrane miestnych spotrebiteľov, pričom tento prípad považuje len za "jeden z mnohých príkladov" toho, ako sociálna sieť náležitým spôsobom nechráni dáta užívateľov. Žaloba tiež kritizuje skutočnosť, že Facebook používateľa o zneužití dát neinformoval, hoci ho odhalil už v roku 2015.

"Sťažnosť analyzujeme a tešíme sa na pokračovanie našich rozhovorov s generálnymi prokurátormi v hlavnom meste i inde," reagoval vo vyhlásení prevádzkovateľ sociálnej siete. Agentúra Reuters informovala, že firma môže za každý prehrešok voči washingtonskému zákonu o ochrane spotrebiteľa dostať pokutu 5 000 dolárov (113.000 eur). Pri spomínaných 340 000 poškodených osobách by teda potenciálny trest predstavoval 1,7 miliardy dolárov (38,5 miliárd korún).

Facebook v roku 2014 oznámil, že prístup k dátam priateľov všetkým vývojárom odoberá. Kvôli zisteniam o aktivitách Cambridge Analytica už ale dostal od britského úradu na ochranu osobných údajov (ICO) najvyššiu možnú pokutu 500 000 libier (14,3 milióna korún). Celú vec tiež vyšetruje jeden z výborov dolnej komory britského parlamentu, ktorý sa kvôli tomu opakovane pokúša vypočuť zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga. V USA je však žaloba metropoly Washington prvou výraznou odpoveďou na tento škandál, ktorý odštartoval tento rok v marci reportážami denníkov The New York Times (NYT) a The Guardian.

"Mohla by byť pre Facebook predzvesťou ešte tvrdších pokút a ďalších trestov, pretože pokračujú ďalšie vyšetrovania na štátnej i federálnej úrovni," napísal WP. Osoba oboznámená so žalobou vo Washingtone pod podmienkou zachovania anonymity denníku prezradila, že vyšetrovania namierené proti Facebooku prebiehajú hneď v niekoľkých amerických štátoch. Podľa WP sa ďalej väzbami kalifornskej spoločnosti na Cambridge Analytica už niekoľko mesiacov zaoberá americké ministerstvo spravodlivosti a Federálna komisia pre obchod (FTC).

Hodnota akcií Facebooku od začiatku stredajšieho obchodovania klesla o niekoľko percent. To môže byť tiež dôsledkom utorňajšieho článku NYT, ktorý popisuje, ako aj po roku 2014 Facebook s desiatkami firiem zdieľal mnohé údaje o užívateľoch.