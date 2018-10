Peter Sagan neprestáva prekvapovať: Slovenský cyklista zvažuje tento krok

Slovenský cyklista Peter Sagan uvažuje nad tým, že v budúcej sezóne prvýkrát v kariére absolvuje belgické jednorazové preteky Liége-Bastogne-Liége.

V ostatných rokoch končil jarnú klasikársku sezónu prevažne podujatím Paríž-Roubaix, no predstavil sa aj na Valónskom šípe alebo Amstel Gold Race. Spomedzi tzv. Ardénskych klasík ešte nikdy neštartoval práve na pretekoch s cieľom v Liége.

"Možno, možno. Stále to však neviem potvrdiť, pretože sa budem rozhodovať v priebehu sezóny. Nikdy som nezvíťazil na takejto trati, no myslím si, že to bude veľmi ťažké zvládnuť nabitý program od pretekov Miláno-Sanremo až po Liége-Bastogne-Liége. Uvidíme," povedal člen tímu Bora-Hansgrohe pre portál Cyclingnews.

Dvadsaťosemročného Sagana čaká v jarnej časti sezóny viacero vrcholov. Ako prvý bude na programe "monument" Miláno-Sanremo, na ktorom už dvakrát obsadil druhé miesto. Chýbať nebude ani na podujatiach Okolo Flámska alebo Pariž-Roubaix, kde zaknihoval zhodne jedno víťazstvo. Pre Cycling News prezradil, že práve na týchto troch pretekoch by v budúcej sezóne rád triumfoval. Rok 2019 odštartuje mladší z bratov Saganovcov v Austrálii na januárovom "etapáku" Tour Down Under.