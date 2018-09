Európska únia rozhodnutie Británie rešpektuje: Chcú vytvoriť najlepšie možné vzťahy

Európska únia a lídri jej členských krajín plne rešpektujú rozhodnutie Spojeného kráľovstva o odchode z Únie, vyjadrené v referende.

Uviedol to v piatok večer predseda Európskej rady Donald Tusk v reakcii na predošlé vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, že požaduje rešpekt zo strany EÚ. Mayová podľa spravodajskej televíznej stanice Sky News na adresu dvojdňového neformálneho summitu EÚ v Salzburgu uviedla, že naznačila lídrom EÚ, že ani jedna zo strán by od tej druhej nemala žiadať to, čo je pre ňu neprijateľné. "Počas týchto rokovaní, som sa k EÚ nesprávala inak ako s rešpektom a Spojené kráľovstvo žiada to isté," zdôraznila.

Tusk vo svojej odpovedi, ktorú poskytol médiám, upozornil, že predstavitelia EÚ sa od samého začiatku rokovaní o tzv. brexite sústredili na hľadanie dohody, ktorá minimalizuje škody vyplývajúce z odchodu Británie. "Pre nás je tiež dôležité vytvoriť do budúcnosti najlepšie možné vzťahy medzi EÚ a Britániou," uviedol vo svojom stanovisku. Spresnil, že EÚ pozorne a s veľkou vážnosťou preskúmala tzv. návrhy z Chequers, ktoré presadzuje Mayová, a dodal, že výsledky analýz z Bruselu sú známe britskej strane už niekoľko týždňov.

Tusk pripomenul, že po intenzívnych konzultáciách s členskými štátmi padlo rozhodnutie, že v záujme pokroku rokovaní a vzhľadom na úsilie premiérky Mayovej, bude EÚ považovať návrhy z Chequers za krok správnym smerom, lebo ide o snahy minimalizovať negatívny dosah odchodu Británie. Tusk tento postoj verejne zdôraznil aj pred samotným začatím rokovaní v Salzburgu.

V piatkovom vyhlásení Tusk opätovne zdôraznil pripravenosť EÚ úzko spolupracovať s Britániou v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky. "Pokiaľ ide o iné otázky, ako je napríklad írska otázka alebo pravidlá hospodárskej spolupráce, návrhy Spojeného kráľovstva budú musieť byť prepracované a ďalej prerokované," uviedol. V tejto súvislosti do Londýna odkázal, že postoj Spojeného kráľovstva predložený tesne pred a počas summitu v Salzburgu bol "prekvapivo tvrdý a v skutočnosti nekompromisný".

Tusk v závere pripomenul, že reakciou hláv vlád a štátov ostatných 27 členských krajín bolo potvrdiť dôveru k hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi a opätovne zdôrazniť spoločnú pozíciu ohľadom integrity jednotného trhu a hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. "Som stále presvedčený, že kompromis, ktorý je pre všetkých dobrý, je stále možný. Hovorím tieto slová ako blízky priateľ Spojeného kráľovstva a skutočný obdivovateľ premiérky Mayovej," vyhlásil Tusk.