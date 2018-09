Maďarsko má v spore s Európskou úniou ďalšieho spojenca: Tento štát podporí vládu Orbána

Bulharsko podporí maďarskú vládu v jej sporoch s Európskou úniou ohľadom dodržiavania demokratických princípov.

Vyhlásil to v stredu bulharský vicepremiér pre verejný poriadok a bezpečnosť Krasimir Karakačanov s tým, že krajiny východnej Európy musia stáť pri rokovaniach s Bruselom spolu.

Rázna odpoveď Maďarska Európskej komisii: Protiimigračné zákony zrušiť nemienime!

Európsky parlament minulý týždeň bezprecedentne podporil sankcie voči Maďarsku a obvinil pravicovú vládu maďarského premiéra Viktora Orbána z ignorovania pravidiel EÚ o demokracii, občianskych právach a korupcii. To by mohlo teoreticky vyústiť do straty hlasovacieho práva Maďarska v tomto bloku. Predmetné opatrenie však môže vetovať čo i len jediný členský štát Európskej únie, pričom Poľsko aj Česko už oznámili, že tak spravia.

Karakačanov, jeden z lídrov protiimigračne zameraného hnutia Jednotní vlastenci (OP), ktoré je koaličným partnerom strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) premiéra Bojka Borisova, uviedol, že kabinet jednomyseľne odsúhlasil zaujatie spoločného postoja voči akýmkoľvek sankciám zo strany EÚ voči Maďarsku, informuje agentúra Reuters.

"Domnievame sa, že ide o porušenie suverenity rovnocenného členského štátu Európskej únie. Dnes je to Maďarsko, zajtra to môže byť Poľsko a jedného dňa zase Bulharsko. Krajiny strednej a východnej Európy by preto mali konať solidárne a pomáhať si pri spoločných problémoch," povedal Karakačanov novinárom po zasadaní kabinetu.

Bulharský stredopravicový premiér Borisov je však v otázkach EÚ blízkym spojencom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a vyšetrovanie Maďarska dosiaľ verejne nekomentoval. Jeho strana GERB napriek tomu v Európskom parlamente hlasovala proti opatreniam voči Maďarsku. Na udržanie sa pri moci potrebuje podporu OP, zatiaľ čo Bulharsko je pravidelne kritizované Bruselom za to, že nedokáže účinne bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu.

Sofia, rovnako ako Budapešť a ďalšie krajiny, zaujíma kritický postoj voči Merkelovej rozhodnutiu prijať vyše milióna migrantov, prevažne moslimov utekajúcich pred vojenskými konfliktami na Blízkom východe. Bulharsko na svojich hraniciach s Tureckom takisto postavilo oplotenie na odradenie migrantov snažiacich sa dostať do EÚ.