Potetovaný kňaz Lajcha sa pustil do boja proti celibátu: Otvorene o pedofilných škandáloch!

Nedá si pokoj! Katolícky kňaz Michal Lajcha (34), ktorý pôsobí v obci Kľak a Ostrý Grúň (okr. Žarnovica), opäť prekvapuje.

Nedávno si dal vytetovať na chrbát v hebrejčine Žalm 23 a teraz vydal dve knihy s názvom Tragédia celibátu - Mŕtva manželka. V nich opisuje a obhajuje to, že v rímskokatolíckej cirkvi by mal byť celibát dobrovoľný a opäť by mali začať svätiť ženatých mužov. Mladý a moderný duchovný, ktorý zbožňuje šport, je pripravený, že po vydaní kníh skončí ako arcibiskup Róbert Bezák a bude suspendovaný. Napriek tomu chce za svoje názory bojovať až do konca života.

Lajchovo dielo obsahuje nielen historické a biblické fakty, teologické rozpory v dobových pohľadoch na sexualitu, ale aj profily cirkevných otcov a učiteľov, ktoré sú podľa neho účelovo zamlčiavané. „Celibát ako podmienka kňazstva je 8 storočí hnisajúca rana rímskokatolíckej cirkvi. Jediným riešením je znovuvysväcovanie ženatých,“ tvrdí mladý kňaz a pokračuje: „Pán Ježiš si povolal ženatého Petra za apoštola. Cirkev teda postavil na ženatom mužovi. Vo Svätom písme je napísané aj to, že biskup nech je muž jednej ženy. Takže cirkev takto v minulosti žila 12 storočí. Svätila ženatých za kňazov. Aj biologickí otcovia sa stávali kňazmi alebo biskupmi, a boli aj ženatí pápeži.“ Podľa jeho slov sa z katolíckej cirkvi stratila pestrosť a prestala byť verná Ježišovmu odkazu.

Cirkevný revolucionár?

Mladý kňaz dal svojej tvorbe názov Tragédia celibátu – Mŕtva manželka. „Morbídnosť rímskokatolíckej cirkvi je v tom, že nepriamo hovorí, že smrť manželky je bránou ku kňazstvu. To znamená, že keby chcel byť kňazom ženatý muž, musí ovdovieť. Smrť manželky, hrob, pohreb, ospravedlňujem sa za výraz, keď tá manželka skape, to je brána ku kňazstvu. Vtedy cirkev začne prehodnocovať, či ovdovený muž môže byť kňazom. To je morbídne, je to diabolská antropológia. V tomto názore nie som sám,“ vysvetľuje Lajcha, ktorý vydal dve knihy, jedna je pre odbornú a akademickú verejnosť, druhá pre laickú verejnosť. Otvára v nich nielen teologické rozpory, ale aj to, prečo prestala cirkev svätiť otcov a manželov za kňazov, alebo prečo grékokatolíci nemajú pedofilné škandály.

ČO JE CELIBÁT

Celibát alebo bezženstvo znamená sexuálnu zdržanlivosť, zrieknutie sa akéhokoľvek druhu sexuálnej aktivity. Výnimkou sú diakoni, ktorí môžu byť vysvätení ako ženatí muži zrelého veku.

V týchto kresťanských cirkvách sa kňazi môžu ženiť:

evanjelická

pravoslávna

protestantská

gréckokatolícka (pred vysviackou)

anglikánska

V KĽAKU ŽIL FARÁR S TROMI SYNMI

Na fare v Kľaku v nedeľu odhalili pamätnú tabuľu farárovi Rudolfovi Kluchovi. „Je pre mňa fascinujúce, že som sa so životným príbehom dostal do farnosti, kde bol 51 rokov farárom R. Klucha, kňaz s 3 synmi, ktorých mal s miestnou učiteľkou. Žili s nimi na fare, aj miništrovali. Zomrel v r. 1984, keď som sa ja narodil,“ povedal M. Lajcha. Rudolf Klucha bol hrdina, ktorý počas 2. svetovej vojny zachránil životy viac ako 300 obyvateľov.

POTRESTAJÚ HO?

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska

- Informácie o tejto záležitosti máme v tejto chvíli len z médií. Bude potrebné sa s celou vecou najskôr oboznámiť. Kompetentným rozhodovať je však v danom prípade diecézny biskup spomenutého kňaza.

MÁ VEĽA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

- cyklista

- bežec

- skialpinista

- hokejista