Prekvapivá analýza: Stredná a východná Európa trpí akútnym nedostatkom pracovnej sily

Veľmi nízka miera nezamestnanosti, dynamický rast, emigrácia a rýchly rozvoj odvetvia služieb spôsobili akútny nedostatok pracovných síl v regióne strednej a východnej Európy (SVE).

Konštatuje to spoločnosť poskytujúca služby v oblasti nehnuteľností Colliers International v správe s názvom Rébus pracovnej sily v strednej a východnej Európe (Riddle of Labor Force CEE). V šiestich krajinách SVE (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) podľa spoločnosti Colliers vznikol akútny nedostatok pracovných síl. Predpokladá, že ak sa tieto faktory nebudú riešiť, nastane obmedzenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP), pravdepodobne aj recesia a môže to negatívne ovplyvniť súkromné investície v regióne v strednodobom až dlhodobom horizonte. Keď sa tieto očakávania naplnia, bude to mať negatívny vplyv na dopyt po komerčných nehnuteľnostiach v regióne SVE v ďalšom cykle, dodáva spoločnosť.

"Spomalenie hospodárskeho vývoja zvyčajne prináša stav, kedy ekonomiky dosahujú cyklicky nízke úrovne nezamestnanosti. Ide o historický precedens. Toto spomalenie znamená stratu pracovných miest, zvýši sa miera nezamestnanosti, a tým sa obnoví rovnováha pracovnej sily," skonštatoval špecialista prieskumu pre región strednej a východnej Európy Colliers International Mark Robinson. Súčasťou tohto mechanizmu sú podľa neho aj určité "ekonomické bolesti", ktoré nie sú atraktívne pre politikov, podnikateľov, ani pre realitných hráčov.

Riešením by podľa správy Colliers mohol byť návrat pracovnej sily zo západu, alebo aj prisťahovalectvo z východu, ktoré môže podporiť pracovnú silu v tomto regióne. Tieto postupy by sa mohli významnejšie prejaviť už v krátkodobom horizonte.

Východiskom s dlhodobejším charakterom by mohlo byť posilnenie kvality pracovnej sily prostredníctvom lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy na zvýšenie produktivity, či zvýšenie miery pracovnej aktivity v populácii vo veku od 15 do 64 rokov, uvádza správa. Pozitívne by podľa Colliers vzniknutú situáciu ovplyvnila automatizácia pracovných pozícií a kratšia pracovná doba v týždni. Automatizácia vo výrobe by mohla pomôcť tomu, aby sa zmenil dopyt po pracovnej sile vo výrobe a v službách. K vyriešeniu súčasného stavu môže podľa poradenskej spoločnosti viesť aj spomalenie hospodárskej krízy alebo recesia.