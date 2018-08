EXKLUZÍVNE fotky Vajdovej s novým milencom: Herečka odišla z liečebne ruka v ruke so starším chlapom!

Záchrana, alebo ďalšia rana?! Herečka Petra Vajdová (33) sa po ťažkom období zverila do rúk špecialistov.

Už niekoľko týždňov sa totiž liečila z alkoholizmu v českom Kroměříži. Vyzerá to tak, že smutná brunetka našla svetielko na konci tunela. Paradoxne za ním nestojí liečba, ale chlap. Vajdová si s novým mužom po jej boku začala v ústave a zdá sa, že obaja z neho odišli predčasne!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Okolo Vajdovej, ktorá sa na protialkoholickej klinike snažila zbaviť svojho démona, je opäť rušno. Za múrmi liečebne sa síce ocitla v kruhu anonymných alkoholikov, ale nie so všetkými z nich ju spájal len podobný osud. Herečka, ktorú Nový Čas nedávno zastihol pri prechádzkach v blízkom parku v pochmúrnej nálade, si totiž našla spriaznenú dušu. Petru zasiahol Amorov šíp a začala tajnú romancu. „Peťa si v ústave našla priateľa. Sú spolu približne mesiac,“ tvrdí zdroj Nového Času. „Je od nej starší, momentálne nezamestnaný a rovnako ako ona mal problém s alkoholom,“ doplnil.

Skutočnosť, či si našli k sebe cestu na spoločných terapiách či prechádzkach v záhrade, je otázne. Isté však je to, že vzájomné sympatie nakoniec prerástli do hlbokého citu a dvojica tvorí pár. Vajdová bola okrem toho po vlaňajších škandáloch, ktorým dominovala jazda pod parou či vážny úraz nohy počas šou Let´s Dance, zlomená a zúfalá. Nová láska v podobe staršieho muža jej tak môže dávať pocit bezpečia.

Útek preč?

Nebola by to však Vajdová, keby v sebe nezaprela rebelantku. Z ústavu totiž aj so svojím novým priateľom odišla. „Peťa tam bola od mája, podľa plánov sa mala liečiť tri mesiace. Minulý piatok však opustila brány aj s frajerom, ktorý taktiež skončil svoju liečbu predčasne,“ dozvedeli sme sa. Otázne je, aké dôsledky to pre jej krehkú osobnosť bude mať. Petra totiž viackrát konala skratovo. Okrem toho, že sedela za volantom s 2,4 promile alkoholu v krvi, poslala výpoveď esemeskou vedeniu divadla, a narobila zmätok aj Markíze.