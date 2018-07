Mastný účet za chľast: Koľko herečku Petru Vajdovú vyjde protialkoholické liečenie?

Strhaná, smutná a zúfalá. Tak dnes vyzerá televízna a divadelná herečka Petra Vajdová (33). Tá stihla už v mladom veku padnúť na totálne dno.

Najväčším strašiakom v živote sa pre ňu stala metla ľudstva - alkohol, ktorej totálne prepadla. Chľast ju pripravil takmer o všetko. Vlani v lete šoférovala „pod parou“ a prišla o vodičák. Postupne sa jej rozpadali aj vzťahy, strácala prácu, kolegov i priateľov. Po neúspešných pokusoch prišlo rázne rozhodnutie liečiť sa na psychiatrii v českom Kroměříži. Nič však nie je zadarmo. Vyliečenie zo závislosti bude Petru stáť okrem sebazaprenia aj poriadny balík!

Ubehol už takmer rok odvtedy, čo policajti herečku načapali za volantom takmer s 2,4 promile. Jej temné tajomstvo tak vyplávalo na povrch a herečka musela pykať. Okrem toho, že prišla o vodičák a zacvakala mastnú pokutu, začala svoj najťažší životný boj, ktorý zvádza dodnes - vyliečiť sa zo závislosti od chľastu. Na istý čas zmizla, stratila sa z divadla aj z televízie. Začalo sa teda v kuloároch šepkať, že sa lieči na známej psychiatrii v Pezinku. Nikto zrejme okrem jej rodiny však nevedel, kde sa Vajdová v skutočnosti nachádza. Až pred pár dňami sa objavila v psychiatrickej nemocnici v českom Kroměříži. „Je tu približne dva mesiace,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia herečky.

Tisíce za zdravie

Podľa informácií Nového Času sa Vajdová dostala do najlepších rúk. „Psychiatria v Kroměříži patrí medzi najvychýrenejšie, využívajú tam najnovšie metódy liečby závislostí,“ povedal Novému Času zdroj z lekárskeho prostredia. Okrem toho, že má herečka v nemocnici prísny režim, ktorý musí dodržiavať a nie je ničím prekvapivý, môže aj telefonovať, či fajčiť jednu cigaretu od druhej v priestoroch záhrady. Všetok tento „luxus“ však ona nezaplatí. „Deň liečby stojí v tejto nemocnici takmer 58 eur,“ spresňuje zdroj. Keďže herečkina protialkoholická liečba trvá tri mesiace, matematika nepustí. Kúra, ktorá ju má dať dokopy, vyjde teda na neuveriteľných 5 220 eur!



Honorár na chľast?

Štvorciferná sumička, za ktorú sa dá kúpiť už pekné ojazdené auto, však musí niekto zaplatiť. Tu prichádzajú do úvahy iba dve možnosti. Prvá je, že Petre ju uhradí jej zdravotná poisťovňa. „Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR zaplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne. To znamená, že pred absolvovaním liečby je potrebné, aby poistenec požiadal svoju zdravotnú poisťovňu o súhlas s liečbou v zahraničí,“ vysvetľuje Matej Neumann z poisťovne Union. To značí, že jej protialkoholické liečenie musí predpísať psychiater či adiktológ, teda odborník na závislosti.

Ďalšou alternatívou je, že si ju zaplatí sama, z vlastného vrecka. Takúto liečbu by mohol Vajdovej zacvakať honorár z markizáckej tanečnej šou Let´s Dance, ktorá na obrazovkách bežala koncom minulého roka. Podľa informácií Nového Času totiž Vajdová mohla za diel zarobiť až 2 500 eur. Keďže odtancovala päť kôl, mohla za tancovanie dostať 12 500 eur, ktoré potom mohla investovať do nákladného liečenia. Otvoriť galériu Psychiatrická nemocnica, Kroměříž, 29. 6. 2018, 7.58 hod. - Vajdová pri prechádzke v areáli. Zdroj: jf

Neistá a ustráchaná

Daniela Paculíková, odbornčka na neverbálnu komunikáciu

Petra pôsobí na fotografii neisto, je plná obáv, pocitov viny a strachu v snahe ukryť sa pred celým svetom. Môžem jednoznačne potvrdiť, že v dátume narodenia absolútne nemá predispozície na alkohol. Dohnala ju k tomu vlastná tvrdohlavosť a pomýlený názor na okolie, ktoré bolo pre ňu dôležitejšie než ona sama. So všetkým si robí starosti a odtiaľ je len krôčik k závislostiam. Petra by si mala prioritne riešiť vzťah k samej sebe a šance, ktoré dostala, bude potom vedieť aj náležite využiť.