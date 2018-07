Čierna škvrna na vzťahu Victorie a Davida: Beckhamovci ignorujú synovca, ktorý nemá ani na jedlo!

David a Victoria Beckhamovci sú bohatší ako britská kráľovná, ale rozhodne nepatria k najštedrejším celebritám.

Ich synovec Freddie Every totiž nemá ani na jedlo a žije v obecnom byte 1 + 1 s otcom, ale slávny strýko a teta sa k nemu otočili chrbtom. Keď bol malý a žil s Dávidovou sestrou Lynne, stýkal sa často s bratrancami Brooklynom, Romeom a Cruzom. Po rozvode matky a otca sa k nemu slávny futbalista otočil chrbtom a úplne ho ignoruje.

"Chcem si proste zájsť na jedlo a pohovoriť si s nimi a byť v kontakte. Nežiadam od nich nič viac. Sú stále mojou rodinou a veľmi rád by som ich zase videl. Keď som vyrastal, vídali sme sa veľmi často a mám hŕbu šťastných spomienok na to, ako si v ich dome hráme, hľadáme na Veľkú noc vajíčka a blbneme na bicykloch," zveril Freddie denníku The Mirror.

Hoci on osobne nič matke Lynne nevykonal, keď sa rozviedla s jeho otcom Colinom, celá Beckhamovic rodina odrezala aj jeho.

"Potom to náhle skončilo a som odrezaný a vídam ich jedine, ako si žijú v luxuse vďaka Instagramu a televízii," sťažoval sa Every denníka The Mirror.

Freddie má súrodencov Georginu a Josha. Georgina po rozvode žila rovnako ako on s otcom, Josh šiel s matkou do jej nového vzťahu. Lynne si je s Davidom blízka a často sa navštevujú, svojho syna vraj ale vída zriedka.