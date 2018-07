Hrôza na východe: Babke Kataríne († 84) vtiahlo ruku do stroja na sekanie trávy

Babke Kataríne († 84) z Prešovského kraja v sobotu nešťastne vtiahlo ruku do stroja na sekanie trávy a žihľavy. Starenka, ktorá sa večer chystala na omšu v neďalekej pútnickej obci, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla.

Babka Katarína K. z Kurova (okres Bardejov) sa v sobotu pobrala do stodoly, kde na elektrickom stroji chcela posekať trávu a žihľavu pre sliepky. Do stroja jej však vtiahlo ruku! Na babkin srdcervúci krik pribehol sused, ktorý stroj okamžite vypol. Privolaní záchranári sa snažili babke Kataríne zastaviť krvácanie a pripraviť ju na prevoz do nemocnice. Starenka († 84) však zraneniam, žiaľ, podľahla.

"Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Vdova Katarína žila spolu s dcérou a zaťom. "Je to veľké rodinné nešťastie. Bola silne veriaca, v sobotu večer sa chystala na omšu na neďalekom známom pútnickom mieste v Gaboltove. Budeme sa za ňu modliť," povedal sused nešťastnej rodiny.