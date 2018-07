Bolesť žalúdka, hnačky či popŕhlenie medúzou: Čo si treba pribaliť do dovolenkovej lekárničky

Problémy so žalúdkom, hnačky, úpal či spáleniny. Aj tieto nepríjemnosti vám môžu skaziť dovolenku.

Lepšie je sa pripraviť a zobrať si so sebou aj potrebné lieky. Čo by mala obsahovať dovolenková lekárnička a s akou výbavou chodia za oddychom lekári? Podľa toho, čo so sebou nosia, to vyzerá, že sú pripravení kedykoľvek ordinovať.

Zažívacie problémy

„Ak má niekto problém so zápchou, tak z voľnopredajných liekov na zápchu sú to rôzne prírodné preháňadlá,“ odporúča internista Igor Vozár.

Čo si vziať?

Na zlé trávenie: pankreatické enzýmy

Po ťažkom jedle: čierne uhlie, Smecta

Úpal

Hrozí pri dlhodobom pobyte na slnku. Odporúča sa hydratácia, lieky proti teplote a pri vážnejšom stave vyhľadať lekársku pomoc.

Čo si vziať?

Paralen a pod. (To, na čo ste zvyknutí.)

Spálenie kože

Dôležité je predchádzať dlhým pobytom na slnku a používať opaľovacie krémy s dostatočným ochranným faktorom (podľa fototypu pokožky). Lekárnička však varuje. „Niekto chváli aloe vera gél, ale tam hrozí alergická reakcia, takže ho veľmi neodporúčam.“

Čo si vziať?

Pantenol

Popálenie medúzou

Odporúčajú sa liečivá proti alergii, antihistaminiká, lokálne Fenistil gél. Pri poranení dezinfekcia.

Čo si vziať?

antihistaminiká, Fenistil gél

Hnačka

„Vhodné sú probiotiká a voľnopredajné lieky proti hnačke. Zo starších, roky známych liečiv pomáha čierne uhlie,“ radí doktor Vozár. Dodržiavať diétu.

Čo si vziať?

Čierne uhlie, Endymex

Taštička pre všetko

Milan Urbáni, gynekológ Otvoriť galériu Gynekológ Milan Urbáni. Zdroj: roj

Roky máme prichystanú jednu taštičku, v ktorej je všetko. Veľakrát pomáham aj iným turistom. Obsahuje očnú mastičku, očné kvapky, ibuprofén, ibalgin, paralen, nejaké antibiotiká, lieky a mastičku proti alergii, septonex na rany, náplasti, lieky na žalúdok a hnačky. Dnes nie je problém kúpiť, ak niečo potrebujete, ale základné veci mávam vždy.

Tlakomer a akupunktúru

Viliam Fischer, kardiochirurg Otvoriť galériu Viliam Fischer, kardiochirurg. Zdroj: anc

Vždy nosím tlakomer, ja ho síce nepotrebujem pre seba, ale vždy ho použijem pre niekoho iného. Rovnako aj akupunktúru, ak má niekto bolesti chrbtice. Mávam aj lieky proti uštipnutiu, proti teplote, náplasti a obväzy rôznych veľkostí a mnoho ďalšieho. Všetci sú naučení, že mávam skoro všetko, mám radosť z toho, keď môžem pomôcť.

Nemám lieky len pre seba

Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka Otvoriť galériu Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka. Zdroj: anc

Nemôže chýbať niečo proti teplote s obsahom paracetamolu, čierne uhlie, kvapky do očí, chladivý krém na upokojenie kože po spálení na slnku, náplasti na odreniny, jódový dezinfekčný roztok a niečo proti bolesti. Väčšina z nás si berie aj antibiotikum so širším spektrom. Beriem lieky aj pre ostatných.

Základ lekárničky

opaľovací krém, rôzne ochranné faktory

krém po opaľovaní, aj pre prípad spálenia

lieky na žalúdočnú nevoľnosť, vracanie či hnačku

lieky proti bolesti

lieky proti horúčke a bolestiam hrdla

prípravky pri dehydratácii organizmu pri hnačke alebo úpale

repelenty na ochranu pred hmyzom, prípravky po uštipnutí hmyzom

ušné a očné kvapky

lieky na zmiernenie alergie

materiál na ošetrenie drobných rán, náplasti, obväzy, dezinfekcia

Marek Macejko, farmaceut z Vašej Lekárne: