Legendárny Jean Paul Belmondo: Skutočný príbeh darebáka s veľkou hubou

K letu patria dobré filmy. Našťastie slovenské aj české televízie zostávajú verné tomuto zvyku. A tak si znova radi po ikstý raz pozrieme dobrodružné či komediálne príbehy v podaní veľkých hercov, ktorí nás zabávajú už desaťročia.

Medzi najväčšie hviezdy a hrdinov filmového plátna nepochybne patrí Jean-Paul Belmondo (85). Práve on odštartuje náš nový seriál Hrdinovia tohto leta.

Veľký herec sa narodil 9. apríla 1933 do umeleckej rodiny na parížskom predmestí, jeho otec bol známy sochár Paul Belmondo a matka Madeleine Reinaud-Richard maliarka. V tínedžerskom veku lákal Jeana-Paula najmä šport – box a futbal. V rohovaní bol fakt dobrý, v rokoch 1948 - 1950 ukončil tri zápasy knokautom súpera. Napriek úspechom z boxu vycúval, lebo sa zľakol, keď videl, ako sa mu následkom rán mení tvár. Oveľa neskôr to vysvetlil inak v jednom rozhovore: „Na to, aby ste sa stali boxerom, musíte byť hladný a nahnevaný. A to nebol môj prípad...“

Do futbalu ho dotlačila mama, keď chodil v Paríži na lýceum. Osobne prišla za riaditeľom a povedala: „Môj syn je lajdák. Dajte ho teda do bránky!“ Lenže túžba stať sa hercom komediantom, bola u Belmonda silnejšia ako láska k športu, hoci vďaka nemu si vybudoval fyzickú odolnosť, ktorá sa mu v neskorších rokoch tak veľmi zišla.

10 rokov čakania

Najprv to skúšal s divadlom a nebol zlý, ale métou bol film. Prvýkrát sa postavil pred kamery v roku 1956 v študentskom filme o dramatikovi Moliérovi. Potom dostal malú úlohu v televíznej komédii Pešky, na koni a vozom, avšak všetky zábery s Belmondom nakoniec z filmu vystrihli!

„Keď som začínal, nikto ma nechcel. Makal som a desať rokov som čakal, kým sa odpichnem. Mám pocit, že dnes to už tak neplatí. Mladí si myslia, že sa stanú hviezdami okamžite,“ vyznal sa herec pred pár rokmi pre noviny Ouest-France. „Vtedy boli hercami na­ozaj pekní chlapci a moja vizáž bola výnimočná. Špeciálna huba. S mojimi kamarátmi sme ani nesnívali, že sa staneme hviezdami. Hovorili sme si, že keď sa dostaneme cez tretiu rolu, bude to super!“

Na konci s dychom

Zlom v kariére, na ktorý tak čakal, prišiel v roku 1960 s filmom Na konci s dychom. Režíroval ho Jean Luc Godard. „Povedal mi: ‚Chceš robiť filmy? Príď do mojej hotelovej izby, nakrútime a dám ti 50 000 frankov,‘“ spomínal. Táto ponuka však Belmonda zaskočila, mal obavy, čo od neho vlastne režisér chce, keď si ho volá do izby... „Moja snúbenica Elodie mi však povedala: ‚Len tam choď, a keď ti bude robiť návrhy, tak mu jednu uvalíš.‘ Tak som sa vrátil a nakrútili sme krátky film Charlotta a jej Jules. A na základe toho si ma vybral do filmu Na konci s dychom.“ Z hubatého mladíka sa razom stala celosvetová hviezda a týmto filmom odštartoval v kinematografii francúzsku novú vlnu.

Klaun a drsniak

Potom prišli ďalšie filmy, ale Belmondo, akého pozná celý svet, sa prvý raz objavil až v Mužovi z Ria v roku 1964. To bol prvý akčný film, dnes už klasická „belmondovka“, v ktorej hlavný hrdina Adrien Dufourquet strieľa, lozí po strechách a ženy odzbrojuje svojím hubatým úsmevom. O rok neskôr nakrútil Muža z Hongkongu, kde si zahral znudeného milionára, ktorý si sám na seba najal vraha. Keď sme už pri tých mužoch, veľmi zábavný je Muž z Acapulca, kde stvárnil spisovateľa treťotriednych románov, ktorý sa v mysli prevteľuje do neohrozeného hrdinu Boba Saint-Claira, popri ktorom aj James Bond vyzerá ako amatér. V pôvodnej francúzskej verzii sa tento film volá Le Magnifique (Veľkolepý, Úžasný) a dodnes tak Belmonda často prezývajú. Áno, Belmondo bol a je úžasný! Ale okrem siláka a dobrodruha to bol vždy aj klaun.

„Zbožňujem robiť zo seba šaša, práve pre toto som si vybral moje povolanie. Miloval som zabávať ľudí. Vždy som zo seba rád robil idiota,“ vyšiel s farbou von veľký herec, ktorý si renomé získal aj tým, že nikdy sa nedal pri riskantných scénach zaskakovať. „Nikdy som nemal dabléra. Miloval som to! Dokonca som často žiadal režisérov, aby mi pridali kaskadérske kúsky navyše!“ Nasledovali filmy, ktoré sú známe aj u nás - Veľký šéf, Borsalino, Manželia z roku II, Policajt alebo darebák...

Výnimočná smrť

Výnimkou spomedzi týchto trhákov je film Profesionál z roku 1981. Úžasný Belmondo v ňom zomiera! „V scenári sa mal film končiť happyendom – hlavný hrdina nastupuje do helikoptéry s peknou kočkou. Počas nakrúcania sa Jean-Paul rozhodol koniec zmeniť. Na ten, ktorý poznáme, kde ho zastrelia, kde sa z hrdinu stane obeť nespravodlivosti. Iba ja a on sme boli spokojní s týmto záverom, producenti boli naštvaní – pre nich to znamenalo minimálme o 200 000 divákov v kinách menej, ale úspech profesionála, ktorý videlo 5 miliónov divákov, nám dal za pravdu,“ spomínal režisér Georges Lautner, ktorý s Belmondom nakrútil päť filmov.

Tri deti

Ženy vždy patrili k jeho životu. No na to, aký je Belmondo formát, nebolo ich až tak veľa. Teda aspoň tých, s ktorými strávil nejaký ten čas. Prvou veľkou láskou bola Elodie Constant, tanečnica z podnikov na bulvári Saint-Germain-des-Prés. Vzali sa v roku 1959 a mali tri deti. Ešte v roku 1954 sa im narodila dcéra Patricia, ktorá, žiaľ, v roku 1994 tragicky zahynula pri požiari. Dcéra Florence sa im narodila v roku 1960 a o tri roky neskôr syn Paul, ktorý sa skúšal vybrať v otcových šľapajach, ale bez extra veľkého úspechu. S prvou ženou sa rozviedol v roku 1965 – to už bol nielen vo Francúzsku známou hviezdou.

V nasledujúcich rokoch chodil s herečkou Ursulou Andress, čím ju vlastne vyfúkol filmovému Jamesovi Bondovi, či talianskou herečkou Laurou Antonelli, s ktorou sa dal dokopy počas nakrúcania filmu Manželia z roku II. Potom žil s brazílskou herečkou a speváčkou Carlos Sotto Mayor, ktorá sa okrem iného mihla aj vo filme Veselá Veľká noc.

Mŕtvica a svadba

Najdlhšie žil s modelkou Natty Tardivel, s ktorou bol celých 20 rokov a majú spolu dcéru Stellu. Práve Natty stála pri Belmondovi v najťažších chvíľach jeho života, keď v roku 2001 počas dovolenky na Korzike dostal herec mozgovú mŕtvicu. Helikoptérou ho transportovali do najlepšej parížskej nemocnice. Kedysi silný Belmondo bol paralyzovaný.

„Trpel som. Trinásť mesiacov som nedokázal povedať ani slovo. Mal som strach, ale rozhodol som sa akceptovať môj stav: moja pravá ruka bola mŕtva, moja pravá noha bola invalidná, ale srdce a duch zostali mladé a plné síl,“ spomínal neskôr. Natty bola stále pri ňom. „Celých osem mesiacov bdela pri jeho lôžku dňom i nocou, kŕmila ho čajovou lyžičkou, zdvíhala ho, povzbudzovala, liečila... Iba vďaka jej úplnej oddanosti sa vrátil späť do života,“ opísal rodinný priateľ ťažkú rekonvalescenciu. Po zázračnom zotavení si Belmondo obetavú ženu zobral v roku 2002 za manželku. O dva roky nato sa im narodila dcérka Stella. A hoci sa v roku 2008 rozviedli, Natty naďalej zostala v jeho blízkosti.

Milenka prehovorila

Napriek veku i čiastočnému ochrnutiu si Belmondo doprial ešte jeden románik. Až do roku 2012 sa po boku starnúceho sexsymbolu objavovala playmate Barbara Gandolfi. Tá si po rozchode pustila „hubu na špacír“ a nakydala na Belmondovu druhú ženu.

„Veľa ľudí z jeho okolia bolo proti mne. Bola som pre nich bosorkou, mrchou, ktorej sa treba zbaviť. Za tie roky nášho vzťahu som sa mu snažila otvoriť oči na veci, ktoré neboli správne, na faktúry, poplatky za právnikov, ktoré boli desaťnásobne vyššie, ako je zvykom. Vôbec sa v tom nevyznal, lebo ešte počítal v starých francúzskych frankoch,“ uviedla po ich rozchode pre médiá. Najviac sa obula do Belmondovej druhej manželky. „Nikdy som nepochopila, prečo bola taká protivná. Mala všetko, čo chcela. Nikdy v živote nepracovala. Podviedla Jeana-Paula s manželom svojej najlepšej kamarátky... Keďže býva v rovnakej budove ako Jean-Paul, chodí k nemu hore a pýta si od neho peniaze, akoby bol bankomat,“ povedala exmilenka Barbara v roku 2013.

Nevraživosť zašla až tak ďaleko, že ju Belmondovi právnici zažalovali. Belgický súd ju vlani odsúdil na 9 mesiacov podmienečne a pokutu 5 500 eur za to, že zneužila dôveru starého muža, keď jej dal 200-tisíc eur na rozbeh jej podnikania s nočnými klubmi.

V ústraní

Odvtedy sa Belmondo objavuje na verejnosti iba sporadicky. A ak, tak sám, nanajvýš s dcérou Stellou či so synom Paulom. A hoci v apríli oslávil 85 rokov, vraj chystá svoj rozlúčkový film. Jedným z dôvodov je, že formát takého hrdinu, ako je Belmondo, sa nemôže s fanúšikmi rozlúčiť melodrámou, akou bol jeho zatiaľ posledný film Muž a jeho pes z roku 2008. Tak mu držme palce.

Najznámejšie filmy