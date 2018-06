Lucia dostala 10 rokov basy za dobodanie svojej babky († 80): Emotívna hádka na súde, zasahovala ochranka!

Okamžite išla za mreže. Bývalú študentku strednej ekonomickej školy Luciu Lučivňákovú (19), ktorá pred rokom kuchynským nožom ubodala 16 ranami na smrť vlastnú babku Ľudmilu († 80), dobehla spravodlivosť. Po tom, ako prijala dohodu o vine a treste, ju Okresný súd v Žiline poslal za mreže na 10 rokov.

Pojednávanie bolo plné sĺz. Plakala Lucia, ktorá sa lúčila s mamou, priateľom a súrodencami, a plakali aj dcéry zavraždenej starenky. Trest za krutú smrť ich matky sa im zdá neprimerane nízky. Obe rodiny sa na súde do seba ostro pustili. Musela zasahovať ochranka.

Na rozsudok deti a vnúčatá zavraždenej starkej čakali rok. Lucia si ho vypočula so slzami v očiach. „Súd prihliadol na poľahčujúce okolnosti, že bola vo veku blízkom mladistvej osoby, že predtým viedla riadny život a že sa priznala,“ povedal pre Nový Čas prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline Matúš Harkabus. Doplnil, že študentka, ktorá mala rok pred maturitou, vraždila bezprostredne po tom, ako videla smrť svojho otca, ktorý vypadol z okna a bola v stave znížených ovládacích schopností. Dodal, že tak ako pri iných trestoch, aj v tomto prípade môže byť jej trest po odpykaní troch štvrtín prehodnotený a na slobodu sa môže dostať skôr.

Zasahovala ochranka

Krátko pred pojednávaním došlo na chodbe súdu k emotívnej roztržke rodiny, musela zasahovať súdna ochranka. Desaťčlenná Luciina rodina slovne zaútočila na dcéry zavraždenej - Boženu, Tatianu a vnuka Michala. Vykričali im, že za všetko môžu oni, pretože sa to stalo pre majetok. Luciin priateľ pristúpil k dcéram a ukazoval im staré listy, v ktorých sa hádali s mamou. Dcéry zavraždenej, ktoré na chodbe pred vyhlásením rozsudku a počas čítania obžaloby aj v súdnej sieni plakali, zostali v šoku a bránili sa zvýšeným hlasom: „Toto sa ti zdá normálne a je to podľa teba v poriadku, zabiť človeka, ubodať ho na smrť? To si babka zaslúžila?“ pýtala sa Lucie plačúca dcéra mŕtvej Tatiana. Tá však neodpovedala a ľútosť prejavila iba nad sebou až po vyhlásení rozsudku. Keď ju eskorta brala do väzenia, mala poslednú minútu na to, aby sa rozlúčila s rodinou.

Svoj čin neoľutovala?

„Povedala, že keby sa mala situácia zopakovať, urobí to znova. Toto je spravodlivosť?“ krútia hlavami dcéry a vnuk zavraždenej babky. Starý otec Lucie Jozef (70) je presvedčený, že polícia mohla vražde zabrániť. „Prečo ju nechali samú, veď vykrikovala, že babku zabije, prečo jej dovolili za ňou ísť?! Nechali ju tak, nezabránili jej v tom konaní. A to tam boli tri policajné hliadky! Nikdy by to neurobila, bola v šoku... Policajti sú tí, ktorí tam boli a mohli ju zadržať,“ myslí si starý pán, ktorý nevie, či ešte bude žiť, keď sa jeho vnučka vráti z väzenia.

Ako došlo k tragédii

(sobota 27. 9. 2017 ráno, 5. poschodie paneláka, sídlisko Vlčince v Žiline)

1. Po hádke v byte si Jozef sadol na parapetnú dosku. Má vypité, vypadol z okna a zabil sa.

2. Jeho deti sa rozbehli z bytu za ním. Plakali nad jeho telom.

3. Prišla policajná hliadka. Babka Ľudmila videla smrť syna z okna.

4. Lucia kričala, že ide babku zabiť.

5. Za prítomnosti polície sa rozbehla na 5. poschodie.

6. V byte schytila kuchynský nôž a ubodala starkú 16 bodnými ranami.