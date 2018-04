Nevidiaca Marta bojuje o dôstojný hrob dedka partizána: Najskôr mu zo zeme trčali baganče, teraz TOTO!

Bizarný spor o miesto posledného odpočinku! Nevidiaca Marta (58) z Rožňavy bojuje o dôstojný hrob jej dedka.

Ján Gonos Markuš (+48) bol partizánom a fašisti ho nad jeho obcou Rakovnica zastrelili ešte v roku 1944. Keďže v prvozizórnom hrobe mu trčali aj baganče, pochovali ho na cintoríne a aj tu už svoje zohral zub času. Zmeniť to môže len vyhlásenie za vojnový hrob, čo je nateraz problém. A raritou je to, že hoci tento partizán má v obci až dva pamätníky, hrob chátra.

Smutná vnučka partizána priznala, že žije len z nízkeho 300-eurového dôchodku, no osud jej deda jej nie je ľahostajný. "Zastrelili ho nad dedinou, kde mu postavili aj pamätník. Pri hrabaní lístia však po vojne jedna pani zakopla o jeho topánky. Až po vojne ho pochovali na miestnom cintoríne, no hrob veľmi chátra a obávam sa, že už dlho nevydrží," lamentuje pani Marta.

Zburcovala aj kompetenených na ministerstve vnútra, ktoré schvaľuje vyhlásenie vojnových hrobov, o ktoré sa potom zo zákona stará obec alebo mesto. "Hrob treba opraviť, no popri mne je rovnako nevidiaci aj manžel. Dedo by si zaslúžil, aby odpočíval v pokoji a dôstojne!" dodala Marta.

O tomto probléme už vie aj predseda oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Norbert Lacko: "Myslím si, že by nemal byť problém s vyhlásením tohto hrobu za vojnový, no naša organizácia môže na to len upozorniť a iniciatívna musí byť obec. Veď prakticky v každej obci nášho okresu je minimálne vojnový pamätník, ale aj hroby."

Starosta Rakovnice Ľuboš Lešťák pre Nový Čas uviedol, že pani Marta ho oslovila s prosbou o pomoc asi pred rokom a dodal: "Za toto hrobové miesto zaplatil poplatok jej bratranec. Keď sa všetci pozostalí dohodnú, starostlivosť o vojnový hrob zvládneme. Opraviť ho však možno až keď to odobrí ministerstvo."