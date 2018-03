Polícia obvinila bývalého bossa Horvátha alias Hrobára z obludnosti: Hodil po bitke manželku levovi?!

Obrovskú hrôzu si prežila Iveta (42), ktorú mal zbitú predhodiť levovi jej vlastný manžel. Tým je Lehel Horváth (54), ktorý pred časom svedčil proti svojim kumpánom z dunajskostredského podsvetia.

Po tom, čo sa jeho manželky lev nedotkol, ju mal vyhodiť pri kríži uprostred obce Kútniky, kde býva jej mama. Dobitú ženu strážila v nemocnici polícia, jej manžela a jeho syna z predchádzajúceho manželstva obvinili!

Lehel Horváth, alias Hrobár, z Dunajskej Stredy je dobre známy v mafiánskych kruhoch, svedčil totiž proti svojim kumpánom. Obete zakopávali na jeho rozsiahlom pozemku, kde sa v nedeľu odohrala hrôzostrašná rodinná dráma. Bývalý boss mal podľa polície takmer na smrť dobiť manželku Ivetu. Potom ju mali vyhodiť v jej rodnej obci Kútniky pri kríži, neďaleko domu jej mamy Alžbety.

„Polícia v Dunajskej Strede zadržala v pondelok ráno 54-ročného muža a jeho 22-ročného syna. Obaja muži boli obvinení zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa dopustili na 42-ročnej žene,“ uviedla policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. „Spôsobili jej ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Tu ju polícia od zistenia skutku strážila,“ dodala Kredatusová s tým, že vyšetrovateľ mužom vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu nebezpečného vyhrážania. Počas domovej prehliadky boli obidvaja obvinení zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. „Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý prokurátor už akceptoval,“ uzavrela hovorkyňa.

„Dcéra leží v nemocnici, jeho zobrali policajti aj s jeho synom, to oni spolu urobili,“ vraví šokovaná Ivetina mama. „Ona mi nikdy nič nepovedala, ale zvykla do telefónu hovoriť, že ju veľmi bolí hlava, podľa toho som vedela, že je zle. Mal ju hodiť levovi do klietky,“ hovorí Alžbeta s tým, že jej dcére našťastie zviera neublížilo, keďže sa oň starala. Manželia majú spolu dve deti, staršiu dcéru Ivetu (17) a mladšiu Ilona Ritu (15). „Rita je u svojej krstnej mamy, bola vypovedať na polícii, bola som s ňou, ale poprosila ma, aby som išla von, že by mi to veľmi ublížilo,“ neveriacky dodáva ustarostená žena.

Mala šťastie, že to nebol tiger

Iveta leží na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Dunajskej Strede. Podľa zistení Nového Času bola v nedeľu dovezená so zlomenými rebrami a poškodením pľúc. Momentálne je v stabilizovanom stave.dodáva mama Alžbeta.

Chovateľka Yveta Iršová z Oázy sibírskeho tigra

Lev je spoločenské zviera. Tým, že ho vychovávala a starala sa o neho, on ju bral ako člena svojej rodiny. Poznal jej pach a preto jej neublížil. Na rozdiel od toho, keby pani chovala tigra, ten by ju hneď roztrhal. Tigre sú samotárske zvieratá a majú úplne inú povahu. Čiže pani mala šťastie, že chovala leva a nie tigra.

Vypovedal proti bývalým kumpánom

Na Horváthovom pozemku polícia našla v roku 2011 telá dvoch zabitých bratov Csabu a Szilárda Raiszovcov. Títo bratia z Dunajskej Stredy mali v roku 1999 samopalom vystrieľať klan pápayovcov. Pri masakri v bare Fontána vtedy zahynulo 10 ľudí. Na jar v roku 2016 na jeho pozemku našla polícia ďalšie mŕtvoly. Lehel Horváth sa prihlásil na polícii a svedčil proti ostatným. Priznal tiež, že sa podieľal na likvidácii bývalého bossa Sátora, ktorý bol objednávateľom masovej popravy v bare Fontána.