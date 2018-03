Zarážajúce slová mamy popravenej Martinky († 27): Kuciak († 27) a jej dcéra mali zomrieť inak!

Nikdy sa s tým nedokáže zmieriť. Mama zavraždenej Martinky († 27), Zlatica (53), celé dni a noci nevie z hlavy pustiť myšlienky na dcéru a snúbenca Janka († 27). Až pred pár dňami zistila, akým spôsobom guľky zasiahli jej najbližších.

Zlatica si predsavzala neustále poukazovať na tragédiu, aby neupadla do zabudnutia. “Je to moja povinnosť. Keby som zomrela rukou vraha ja, Janko a Martinka by určite postupovali rovnako,” podotkla ťažko skúšaná žena, ktorá sa len nedávno dozvedela, ako jej milovaní zomreli. “Vedela som, že Martinku zasiahli do hlavy. Doteraz som si ale myslela, že strela prišla zvrchu. Teraz som sa však dozvedela, že vrah strieľal zospodu a trafil ju do dolnej časti tváre. Guľka vyšla von na temene hlavy. Rovnako Janka nezasiahli len raz, ako sa uvádzalo, ale zomrel následky zranení z dvoch nábojov,” vysvetľuje žena z východného Slovenska.

Ju, aj jej najbližších strážia policajti. “O seba sa nebojím, moji príbuzní však strach a majú a mám dojem, že polícia nás už nestráži tak intenzívne, ako donedávna,” pripomína Zlatica, ktorá sa trápi aj tým, že na kríži je uvedený nesprávny dátum úmrtia jej dcéry i nádejného zaťa. “Už to nebudeme meniť. Ozvali sa nám však dobrodinci, ktorí sa ponúkli, že dajú urobiť náhrobky. Tie by mala mať Martinka aj Janko rovnaké, hoci ležia na rozdielnych cintorínoch. Potom upravíme i dátum úmrtia,” uzavrela zronená Zlatica, ktorá sa obáva, že vyšetrovanie zatiaľ príliš nepokročilo.