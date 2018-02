Hviezda internetu Gogo si plesol po vrecku: YouTube mu zarobil na poriadny luxus!

Ide mu karta! Youtuber Daniel Štrauch (21), známy ako Gogo, sa skutočne nemá na čo sťažovať.

V mladom veku sa stal na Slovensku i v Česku hviezdou internetových videí. A že sa mu naozaj darí, potvrdzuje aj fakt, že sa nedávno poriadne plesol po vrecku. Podľa informácií Nového Času si totiž kúpil vlastný byt.

Gogo je miláčikom internetu a na jeho videá denne kliká množstvo ľudí. Bratislavčan, ktorý svoje prvé výtvory vyrábal v detskej izbe, sa najnovšie môže pochváliť skutočne obrovským úspechom. Jeho kanál totiž sledujú takmer dva milióny odberateľov a každé nové pozretie sa odrazí na youtuberovom účte.

Vďaka tomu si tmavovlasý sympaťák mohol pred pár týždňami zaobstarať svoje vlastné hniezdočko v novostavbe hlavného mesta. „Áno, je to pravda, no nechcem to komentovať,“ napísal Novému Času Štrauch. Toho nové luxusné bývanie mohlo vyjsť na poriadne mastnú sumu. „Gogo si kúpil trojizbový byt s terasou a, samozrejme, má k tomu aj vlastné parkovacie miesto,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia youtubera. Ten tiež priznal, že parádne súkromie stálo mladíka naozaj „pekné“ peniaze. „Jeho momentálna hodnota je 205 000 eur,“ dodal jeho kamarát.