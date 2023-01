Reakcie na dočasné prímerie sa zhodujú: Putin má určite jasný plán! Nie je za tým nič dobré

Ruský prezident Vladimir Putin zrejme nemá záujem o mier, keďže chce obnoviť vojnu na Ukrajine po krátkej prestávke počas pravoslávnych Vianoc. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková dnes na Twitteri uviedla, že jeho ponuka nezaručí bezpečnosť. Americký prezident Joe Biden novinárom povedal, že Putin sa oznámením o dočasnom prímerí snaží chytiť dych.

"Zdráham sa reagovať na všetko, čo Putin hovorí. Považujem za zaujímavé, že bol ochotný bombardovať nemocnice, materské školy a kostoly... 25. (decembra) a na Nový rok," citovala Bidena agentúra Reuters a dodala, že podľa neho sa jeho ruský náprotivok len snaží nadýchnuť.

Americké ministerstvo zahraničných vecí tiež reagovalo na oznámenie Kremľa o dočasnom prímerí skepticky a jeho hovorca Ned Price ho označil za "cynické". "Obávame sa, že Rusi sa pokúsia využiť každú dočasnú prestávku v bojoch na odpočinok, prezbrojenie, preskupenie a nakoniec na ďalší útok," povedal Price.

"Ak by Putin chcel mier, stiahol by vojakov domov a vojna by sa skončila. Je však zrejmé, že po krátkom prerušení chce vo vojne pokračovať," povedal Baerbock. "Takzvané prímerie neprinesie slobodu ani bezpečnosť ľuďom, ktorí žijú v každodennom strachu pod ruskou okupáciou. Preto budeme naďalej podporovať Ukrajincov, aby mohli opäť žiť v mieri a sebaurčení," dodala.

Britský minister zahraničných vecí James Cleverly uviedol, že 36-hodinová prestávka v ruských útokoch na Ukrajine neprispeje k mierovým vyhliadkam. "Rusko musí natrvalo stiahnuť svoje sily, vzdať sa nezákonnej kontroly nad ukrajinským územím a ukončiť barbarské útoky na nevinných civilistov," napísal šéf britskej diplomacie na Twitteri.