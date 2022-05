Nové atrakcie v srdci Slovenska: Turisti si na hrade v Slovenskej Ľupči vychutnajú cyklorikše a to nie je všetko!

Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko a Región Horehronie otvorili v utorok na hrade v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica tohtoročnú letnú turistickú sezónu.

Jej súčasťou budú i viaceré novinky, ako napríklad ferrata na Driekyňskej skale či jazda cyklorikšou v Hronci. "Na tento rok sme chceli doplniť ponuku pre návštevníkov Slovenskej Ľupče a širšieho regiónu. Veľmi populárny je hrad Ľupča, ale je tu aj mnoho ďalších aktivít, ktoré môžu ľudia vyskúšať," uviedol riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Pohyb po obci a okolí návštevníkom uľahčia nové elektrické kolobežky, ktoré si budú turisti môcť požičať v priestoroch informačného centra.

Novinkou v Slovenskej Ľupči je ferrata Driekyňa, ktorá pribudla v lokalite známej ako Driekyňská skala. "V súčasnosti je dokončená prvá etapa, sú tam trasy obťažnosti C a D. Pripravené máme aj rozšírenie do ďalších etáp, uvidíme, ako rýchlo sa nám to bude dariť," priblížil Pěč s tým, že potrebnú ferratovú výstroj si budú môcť návštevníci zapožičať v informačnom centre.

Do tohtoročnej letnej turistickej sezóny novinky pripravila i OOCR Región Horehronie. "Medzi najväčšie novinky horehronskej letnej sezóny patria tandemový bicykel a cyklorikša v Hronci a elektrické kolobežky, ktoré budú jazdiť až k vyhliadkovej veži Horné Lazy nad Breznom," priblížila riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková.

Okrem terénnych elektrických kolobežiek sa návštevníci Brezna môžu tešiť aj na komentované prehliadky mestom, ktoré budú tento rok obohatené o vstup do mestskej veže. "Otvorená bude v júli. Budú v nej stále interaktívne expozície aj názorná izba zvonára," uviedla Hlásniková.

Súčasťou tohtoročnej turistickej ponuky v oboch regiónoch budú i tradičné podujatia, medzi tie najobľúbenejšie patria napríklad Kráľovská svadba na Pustom hrade či preteky na cyklodrezinách v Hronci. Pokračovať bude aj široká ponuka zážitkových vlakov. "K tým tradičným pribudne aj špeciálna novinka, ktorá bude spojená aj s prenocovaním a stravou priamo vo vlaku," prezradil Pěč.