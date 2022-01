Zmeny v kabíne lídra: Slovan prišiel o jednu z opôr

Líder slovenskej hokejovej extraligy HC Slovan Bratislava po necelom roku ukončil spoluprácu s lotyšským brankárom Kristersom Gudlevskisom.

Dvadsaťdeväťročný gólman prišiel do Bratislavy vlani vo februári a za Slovan odchytal spolu 32 duelov. V aktuálnom tomto mal v 17 zápasoch úspešnosť zásahov 90,91 percenta. Informáciu prinieslo vedenie Slovana na klubovom fejsbúku, podľa ktorého sa obe strany dohodli na predčasnom konci.

"Kristers prišiel do Slovana vo februári minulého roku a výrazne pomohol tímu v bojoch v play off. Po ukončení pôsobenia v Slovane by jeho kroky mali viesť na sever Európy. Kristersovi prajeme v jeho kariére len to najlepšie," napísali "belasí". Gudlevskis, ktorý Lotyšsko reprezentoval na štyroch MS aj ZOH 2014, by mal v kariére pokračovať vo švédskom tím Brynäs IF.

Bratislavský klub tiež informoval o predĺžení spolupráce s obrancom Jurajom Valachom, ktorý je súčasťou Slovana od leta 2020. Nová zmluva znie do leta 2023 s opciou na ročník 2023/2024. "Juraj Valach sa v posledných dvoch sezónach zaradil medzi dôležité postavy našej defenzívy. Robustný bek podáva stabilne konštatné výkony, vyznačuje sa tiež veľmi dobrou fyzickou hrou, no dokáže hrať tiež konštruktívne s pukom, čo je v dnešnom hokeji veľmi dôležité. Sme preto radi, že sme si jeho služby poistili na ďalšie obdobie," povedal generálny manažér klubu Maroš Krajči na webe Slovana.

"Belasí" tiež avizovali, že po podpisoch nových kontraktov s Tomášom Zigom, Tomášom Matouškom, Michalom Beňom a Jurajom Valachom pracujú na predĺženiach zmlúv ďalších hráčov.