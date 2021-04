Pracovný trh sa prebúdza: Kde si najrýchlejšie nájdete zamestnanie?

Jedným z najviditeľnejších následkov koronakrízy je urýchlenie robotizácie vo svete aj na Slovensku.

Pracovné miesta sa tak rozdelili na dva druhy – tie, ktorých je málo, lebo sektor má problémy a ešte dlho sa z nich bude spamätávať, a potom tie, ktoré zažívajú nevídaný vzostup a konkrétni odborníci sú stále žiadaní. V ktorých oblastiach je dnes najviac pracovných ponúk a ktoré budú žiadané v najbližších rokoch?

Počet pracovných ponúk za marec 2021 presiahol hranicu 20-tisíc. To sa od príchodu koronavírusu ešte nestalo. Tie, ktoré pribúdajú, sú najmä v IT sektore a obchode. „Hlavný záujem je o tvorbu e-shopov a to hlavne pre firmy, ktoré nič také predtým nemali,“ vysvetľuje odborník na mobilné technológie Ondrej Macko z magazínu TOUCHIT a dopĺňa: „Je pravda, že opadol záujem o slovenských IT zo zahraničia najmä kvôli pandémii.“ Otvoriť galériu Zamestnávatelia sú už optimistickejší, a preto naberajú nových pracovníkov. Zdroj: istock

Problémové odvetvia ešte dlho budú zápasiť o prežitie, preto nemožno očakávať nárast počtu pracovných ponúk. Napríklad stavebný priemysel očakáva, že zo súčasnej krízy sa spamätá o dva roky, od začiatku roka klesala zamestnanosť v sektore o takmer 10 %.

Kde je teraz najviac pracovných ponúk

IT - programátor/ka, soft vérový/á inžinier/ka, IT konzultant/ka

Výroba - operátor/ka výroby, robotník/čka, montér/ka

Obchod - predavač/ka, odborný/á predajca/predajkyňa, pokladník/čka

Doprava, špedícia, logistika - skladník/čka, vodič/ka vysokozdvižného vozíka, logistik/čka

Manažment - obchodný manažér/ka, projektový manažér/ka, tím líder/ka

Do popredia sa dostanú roboty

Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk

- Do roku 2022 môžeme očakávať, že do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladne. Do dvoch rokov by roboty mali začať nahrádzať napríklad prácu čašníkov, zamestnancov fast foodov a ostatných pracovníkov, ktorých plat sa pohybuje na hranici minimálnej mzdy. Viac pracovných ponúk očakávame na Slovensku najmä v rámci IT sektora. Priemerná mzda v tomto sektore bola za vlaňajšok takmer 2 000 eur, čo je najviac zo sledovaných odvetví.

Nezamestnanosť začne klesať

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Pred rokom bolo Slovensko na začiatku pandémie. Aktuálne rekordný počet pracovných ponúk od vypuknutia pandémie vnímame ako určitú reakciu firiem a zamestnávateľov na pozitívny výhľad ohľadom slovenskej ekonomiky v tomto roku. Najnovšie prognózy hovoria o tohtoročnom raste HDP okolo 5 %. Kým v prvom polroku bude ešte nezamestnanosť rásť kvôli ľuďom prepusteným počas druhej vlny pandémie, v druhom polroku by už počet nezamestnaných mal začať opätovne klesať.