Hokejistov čakajú prvé zápasy: V Ramsayho nominácii je deväť nováčikov

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay bude mať na najbližšom zraze národného tímu v Piešťanoch k dispozícii troch brankárov, ôsmich obrancov a dvanástich útočníkov.

Počas minulotýždňového spoločného termínu národného tímu bolo rovnako v Piešťanoch iba deväť hráčov.

Slováci sa stretnú vo štvrtok 15. apríla a po sérii tréningov odohrajú až štyri súboje. Najprv 20. a 21. apríla vyzvú Lotyšov a vzápätí 24. a 25. apríla aj Nemcov. Všetky zápasy sa uskutočnia v Piešťanoch. Majstrovstvá sveta sú naplánované na prelome mája a júna do lotyšskej Rigy.

Najskúsenejšími hráčmi v aktuálnom kádri Craiga Ramsayho sú Marek Ďaloga s 96 štartmi v národnom drese, Adam Jánošík so 64 duelmi a Andrej Šťastný s 58 zápasmi. Nováčikmi bez jediného štartu v seniorskej reprezentácii sú Filip Belányi, Martin Bučko, Martin Faško-Rudáš, Daniel Gachulinec, Martin Vitaloš, Daniil Fominykh, Adrián Holešinský, Oliver Okuliar a Miroslav Mucha. Slováci z NHL na šampionát do Lotyšska? Ramsay môže pomaly začať škrtať

"Teraz je ideálna príležitosť na to, aby sme dali šancu mladým hráčom. Prvýkrát sa môžu ukázať v reprezentácii, otestovať sa, ako na tom výkonnostne sú. Momentálne prebieha semifinále ligy u nás aj v Česku. Hráčov, ktorých by sme chceli vidieť, zatiaľ vidieť nemôžeme. Príležitosť pre mladých hráčov je preto o to väčšia. Ako sa aj v minulosti stalo, že nás niektorí hráči prekvapili a nakoniec išli na majstrovstvá sveta, tak verím, že nás opäť prekvapia a uvidíme ich na ďalšom zraze a možno aj na majstrovstvách sveta," povedal generálny manažér reprezentácie a zároveň prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na webe HockeySlovakia.sk.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na kemp v Piešťanoch a zápasy proti Lotyšom a Nemcom (zdroj SZĽH):

Brankári: Filip Belányi, Denis Godla, Branislav Konrád

Obrancovia: Martin Bučko, Marek Ďaloga, Daniel Gachulinec, Mário Grman, Martin Chovan, Adam Jánošík, Patrik Koch, Martin Vitaloš

Útočníci: Miloš Bubela, Dávid Buc, Martin Faško-Rudáš, Daniil Fominykh, Adrián Holečinský, Michal Chovan, Andrej Kollár, Patrik Lamper, Adam Liška, Miroslav Mucha, Oliver Okuliar, Andrej Šťastný