Pijete alkohol pred svojimi deťmi? Obrovská chyba, po tomto to už nikdy neurobíte

Rodič, ktorý síce dieťaťu alkohol piť nedá, ale pred ním pravidelne popíja, vytvára postoj dieťaťa k alkoholu. Mladistvý človek ťažko chápe, že nemá piť, kým nebude mať 18 rokov.

Preto je hlavne v rukách rodičov a opatrovníkov, aby si z detí nevychovali alkoholikov, povedal pre TASR hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR Ľubomír Okruhlica.

Poukázal na to, že podľa štatistík vidí takmer polovica (49 percent) mladých vo veku 15 rokov svojho otca najmenej raz za týždeň konzumovať alkohol, 22 percent z nich ho vidí opitého aspoň raz za mesiac. Svoju matku vidí piť alkohol takmer štvrtina (24 percent) 15-ročných a osem percent detí ju vidí opitú aspoň raz za mesiac.

Odborník preto pripomenul, že Veľká noc je v mnohých slovenských rodinách časom, keď sa najčastejšie porušuje to, že osobám do 18 rokov alkohol do rúk nepatrí. Rodičov a blízkych príbuzných vyzýva Okruhlica na to, aby si uvedomili, aké závažné negatívne dôsledky môže mať správanie sa dospelých na vývoj detí. Zároveň hovorí o tom, aby ani v čase sviatkov mladým ľuďom neponúkali alkohol.

Ak dospelí majú v tomto čase vo zvyku si pripíjať, má ísť podľa odborníka o umiernené, symbolické pitie mimo očí detí. V žiadnom prípade by sa podľa neho nemalo stať, aby deti videli dospelých opitých.

Dodal, že obmedzenia v pití alkoholických nápojov treba dodržiavať aj pre spokojnosť v celej rodine, a to nielen počas veľkonočných sviatkov.