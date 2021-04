Pavel sa už rok smeje na veľkonočnom výtvore svojej manželky: Veď toto nie je baranček, ale...

Patria k Veľkej noci! Je reč o pečených piškótových barančekoch, ale aj nepodarkoch, ktoré vyčaria úsmev.

Aj vám sa podarilo upiecť vtipného baránka alebo vyrobiť nejakú nezvyčajnú humornú veľkonočnú dekoráciu? Pošlite nám fotky na tip@novycas.sk!

To, že veľkonočné pečenie, môže byť aj humorné, dokázala pred 6 rokmi Češka Lucia, ktorej baranček prihorel a svoj výtvor zverejnila na internete. Ten sa stal taký populárny, že sa na ňom dodnes smeje celé Česko a Slovensko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Je však mnoho spôsobov, ako urobiť veľkonočného barančeka naozaj netradične. Svedčí o tom nielen veľa rôznych receptov, ale aj rád na zdobenie. Do redakcie nám poslal minuloročný výtvor svojej manželky čitateľ Pavel.

Baranček pripomínajúci obludu z pekla baví internet už 6 rokov: Do najvtipnejšej fotogalérie môžete prispieť aj vy!

Manželke čitateľa sa síce barančeka podarilo krásne upiecť, výsledok však nápadne pripomínal iné zvieratko, ktoré ste mali možnosť vidieť na návšteve v zoo. "Tak nás už rok baví tento náš baranček. Manželka ho upiekla minulý rok a vyzdobila. Keď som to zbadal, prvá reakcia: To je čo? Veľkonočná surikata?" Vtipne okomentoval krásneho, no nezvyčajného barančeka Pavel.