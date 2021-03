Táto babička sa veru nezdá: Bodybuilderka svojou postavou zatieni nejedného kulturistu

Babička, ktorá miluje kulturistiku, našla vo svojej miestnej posilňovni nielen zdravší životný štýl, ale aj lásku.

Sue Bettridge (54) z Nového Zélandu sa tomuto koníčku začala venovať keď mala 40 rokov. Pred prvou súťažou sa ale doma v bikinách triasla strachom, keď však zvíťazila, zostala veľmi prekvapená, informuje portál Metro. Po svojom vratkom začiatku Sue, vyhrala sériu majstrovstiev.

Hovorí, že fitnes tréning jej pomohol znovu vybudovať sebavedomie po rozvode a aj novú lásku našla v telocvični, kde cvičí 90 minút denne, šesť dní v týždni, teraz aj spolu so snúbencom Simonom Roelantsom (60).

Sue je hrdou mamou troch synov, Masona (29), Kayne (27) a Hemi (24), a je tiež babičkou Masonových malých dcér, Mackenzie a Torie. Keď jej v roku 2013 stroskotalo manželstvo po 25 rokoch, bola veľmi zdrvená, ale zároveň ju to povzbudilo. „Rozchod s niekým, s kým som bola od 15 rokov, ma veľmi zasiahol, ale kondičné tréningy mi pomohli obnoviť moju sebadôveru,“ hovorí.

A teraz jej šport priniesol novú lásku so Simonom. „Sme dokonalí,“ dodáva Sue. „Obaja milujeme kulturistiku a výživu a naše telo má fyzicky podobnú definíciu. Ľudia často hovoria, že sa navzájom zrkadlíme.“ Predtým, ako sa začala venovať kulturistike, bola Sue iba bežnou návštevníčkou posilňovne.

„Vždy som rada športovala a bola súťaživá, ale nikdy som nad kulturistikou nerozmýšľala, kým mi jeden z trénerov v miestnej posilňovni nepovedal, že mám správny tvar tela a mala by som sa prihlásiť do miestnej súťaže,“ spomína. Pred prvou súťažou v roku 2007, stála Sue pred veľkou dilemou, čo si obliecť, aby predviedla svoje narastajúce tricepsy a svaly chrbta a stehien. „Snažila som sa získať veľa informácií o tom, čo si obliecť, pretože to bol šport, v ktorom vtedy dominovali hlavne muži, a nesúťažilo tam veľa žien,“ hovorí.

„Bikiny boli povinné, takže som sa nakoniec rozhodla ísť do toho a vyrobiť si vlastné,“ povedala Sue, ktorá mala skúsenosti s módou. V minulosti totiž pracovala s dizajnom. Po prvom víťazstve sa už nezastavila a čoskoro pribudli ďalšie. Vyhrala aj iné národné a medzinárodné tituly, vrátane súťaže Miss Universe WWF (World Fitness Federation) v Južnej Kórei v roku 2014. Po tom, čo sa toho istého roku zúčastnila v Austrálii, bola tiež vyhlásená za šampiónku na južnej pologuli. Po súťaži v Singapure v roku 2017 bola korunovaná za šampióna ázijsko-tichomorskej oblasti WWF a šesť rokov po sebe, medzi 2013 a 2019, získala titul šampióna Nového Zélandu. Aj v roku 2021 by sa rada zúčastnila národného šampionátu, pokiaľ to dovolia obmedzenia súvisiace s pandémiou.

Sue pracuje aj ako odborníčka na výživu a trénerka pre transformáciu tela v miestnej telocvični. Práve v októbri 2018 sa tam prvýkrát stretla so svojím snúbencom Simonom, filmovým kameramanom, ktorý cvičil sám, zatiaľ čo ona cvičila s klientom. „Jedného dňa ma pozval na kávu, keď trénoval." Teraz si tieto hrdličky spolu zacvičia pri každej príležitosti a plánujú aj svadbu.

Keď Sue videla, ako jej kulturistika zmenila život, snaží sa ukázať aj ostatným ženám všetkých vekových skupín, aké skvelé môže byť posilňovanie. „Je to neuveriteľný spôsob budovania sebaúcty. Nikdy nie je neskoro a nikdy nie ste príliš starý na to, aby ste začali. Je to vnútorný pocit dôvery, ktorý sa dá ťažko povedať slovami. Správna výživa dodá vášmu telu potrebné nástroje, ale koľko zmeníte, záleží len na tom, ako veľmi to chcete,“ povedala.