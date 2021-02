Najtučnejší chlapec na svete zhodil 107 kíl: S novou postavou prišiel ďalší problém

Arya Permana z Indonézie (14) zažil skutočnú životnú premenu! Už odmalička bojoval s obrovskou nadváhou. Zobral situáciu do vlastných rúk a dočkal sa fantastických výsledkov. Je to vôbec on?

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ako píše Th Sun, chlapec Arya vážil vo svojich 11 rokoch 191 kilogramov! Nadváha mu spôsobila vážne problémy, ledva chodil a nemohol sa stretávať ani s kamošmi či navštevovať školu. Bol dokonca taký veľký, že si nemohol dopriať normálnu sprchu - umýval sa vonku v bazéne. Nesadlo mu žiadne oblečenie, nikam nechodil, a tak len celý deň sedel a napchával sa nezdravými vecami. Zmena životného štýlu a každodenný pohyb zmenilo všetko k lepšiemu. V súčasnosti váži približne 82 kíl.

Veľká premena mamičky mala ošemetné vyvrcholenie: Pomýlili si ju s manželovou milenkou!

Teraz si naplno vychutnáva prechádzky dlhé aj tri kilometre. Konečne sa môže poriadne venovať športu alebo riadiť motorku. Ešte predtým, ako na scénu nastúpil koronavírus, sa mohol vrátiť aj do školy. "V roku 2015 som nečakal, že to bude možné, alebo že by som mohol schudnúť. Teraz je to lepšie, také iné," povedal Arya.

V desiatich rokoch mal problém so závislosťou. Nedokázal si predstaviť deň bez koly alebo instantných rezancov. Dokázal zjesť také množstvo jedla, že by to nasýtilo dvoch dospelých ľudí na celý deň. Mama Rokayah (39) a otec Ade Somatri (50) boli z toho už totálne v koncoch. Synovi preto nasadili prísnu diétu a výsledky čoskoro dorazili.

Keď lekár zbadal, v akom je hroznom stave, odporučili mu operáciu. Aj tá mu vo veľkej miere pomohla s úbytkom hmotnosti. "Vytvorili sme tvar banánu a jeho žalúdok má 30 percent z pôvodnej veľkosti, čo znížilo jeho príjem," vysvetlil doktor Wing, ktorý zákrok vykonal.

Po rapídnom schudnutí nasledoval ďalší problém - ovisnutá koža. Musel podstúpiť ďalšiu operáciu, aby mu táto nepríjemnosť tiež nekomplikovala život. Veľká zmena mu ale priniesla aj množstvo výhod. Má zdravé stravovacie návyky a dokáže normálne spať. Aryovi sa počas niekoľkých rokov podarilo schudnúť neuveriteľných 107 kíl. A hlavne, konečne si môže užívať život so svojimi rovesníkmi.